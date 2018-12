Kaksi rekkaa suistui kilometrin välein ulos tieltä Lemillä – nostotyöt vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen

LEMI Huono on ajokeli on tehnyt tepposet raskaalle liikenteelle Mikkelintiellä. Kaksi rekkaa on suistunut tieltä Lemillä tiistaina. Toinen rekoista on noin kilometrin päässä Huttulasta Lappeenrannan suuntaan ja toinen noin kahden kilometrin päässä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen palomestari Juuso Punnosen mukaan rekkoja nostetaan parhaillaan tielle. Työt aiheuttavat ainakin yhden ajokaistan sulkemisen.

– Siellä on liikenteenohjaus paikalla. Voi olla, että hetkellisesti joudutaan katkaisemaan liikenne kokonaan, Punnonen kertoo.

Liikenneviraston mukaan Vainikkalantien risteyksen ja Huttulantien risteyksen välillä on tällä hetkellä käytössä vain yksi ajokaista.

– Uskoisin, että rekat saadaan nostetuksi tielle ja liikenne kulkemaan normaalisti kello 17–18, Punnonen sanoo.

Punnosen mukaan paikalle on lähetetty myös aura-auto ja liukkauden torjuntaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

