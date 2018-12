Koululaisten kynästä: Joulun marja & Joulupukki ja porot

Joulun marja

Joskus Joulumaassa tapahtui jotain outoa. Joulumaan poron punaisen nenän valo ei toiminut. Poron nenän voi korjata vain joulun marjalla. Mutta sinne ei pääse kukaan Tonttu.

Pelkästään tavalliset ihmiset pääsevät sinne. On harvinaista että ihminen löytää Joulumaan, mutta joskus kaksi ihmistä löysi Joulumaan.

Silloin yksi ihminen meni johonkin taloon. Siellä oli kaksi tonttua. Sitten ihminen meni ulos talosta. Hän sanoi toiselle ihmiselle, että talossa on tonttuja. Sitten kummatkin ihmiset menivät taloon.

He kysyivät tontuilta miten täällä on lunta vaikka on kesäkuu. Tontut sanoivat että Joulumaassa on aina lunta.

Sitten yksi tonttu tuli ilmoittamaan, että Joulumaan poron nenässä ei ole valoa. Tonttu sanoi myös, että poro ei pysty puhumaan.

Tonttu pyysi ihmisiä joulupukin luokse. Joulupukki sanoi, että ihmiset voisivat kerätä joulun marjan. Ihmiset suostuivat. Joulupukki sanoi, että joulun marja on ison vuoren sisällä.

Sitten ihmiset ja tontut menivät kohti vuorta. Kun he olivat melkein perillä, tontut osuivat johonkin seinään, mutta ihmisten oli pakko mennä. Toinen ihminen meinasi tippua rotkoon. Mutta onneksi ihminen ei tippunut. Sitten he löysivät joulun marjan.

Ja he veivät marjan porolle ja sitten valo toimi. Ihmiset menivät joulupukin luokse. Joulupukki kiitti paljon.

EEMIL TYNKKYNEN

1. lk

Joulupukki ja porot

Olipa kerran joulupukki ja hän alkoi paistaa piparkakkuja ja oli yö.

Piparkakkujen jälkeen porot ja tontut ja muori ja joulupukki lähtivät viemään lahjoja. Sen jälkeen he menivät kotiin nukkumaan.

Seuraavana päivänä aamulla he kuulivat outoa ääntä. Sitten he taas menivät viemään lahjoja ja he kuulivat taas outoa ääntä ja metsästä tuli susia ja niitä tuli monta. Ne haukkuivat ja ulvoivat ja hyppivät ja porot säikähtivät.

Hän kuuli lasten naurua ja kun joulupukki tuli reen kanssa pihaan, lapset kiljuivat ja kysyivät, että missä ovat porot. Sitten joulupukki katsoi taakse. Joulupukki säikähti ja lähti etsimään poroja.

Tytöt menivät sanomaan äidille ja iskälle, että joulupukki kävi meillä. Sitten tytöt riisuivat vaatteet ja alkoivat koristella joulukuusia.

Seuraavana päivänä joulupukki meni Korvatunturille hakemaan lahjoja ja vei ne lapsille.

Tällä kertaa porot eivät karanneet ja lapset pääsivät reen kyytiin ja Korvatunturille käymään. Sitten reki alkoi heilua ja reki meni rikki ja ne putosivat maahan.

Sitten ne tapasivat noomeja ja noomit auttoivat poroja ja joulupukkia ja lahjat menivät rikki. – Eikä, joulupukki sanoi. Tuli ilta ja he eivät olleet saaneet rekeä korjattua. Niinpä joulupukin piti kävellä Korvatunturille eikä ollut pitkä matka.

ILONA VIIRU

1. lk

Lukutaito on kuluvan lukuvuoden painopistealue Savitaipaleen Europaeuksen koululla koko perusasteella. Teemavuosi näkyy äidinkielen lisäksi useissa muissakin oppiaineissa. Teemaan liittyen Länsi-Saimaan Sanomat julkaisee tällä palstalla koululaisten kirjoituksia.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.