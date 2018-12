Mäkelä ja Keskinen aloittivat työnsä Lemillä itsenäisyyspäiväviikolla – loppuviikosta kunnanvirastossa voi asioida vain rajoitetusti

LEMI Lemin kunnan uusi talous- ja hallintojohtaja Johanna Mäkelä ja Lemin sekä Savitaipaleen yhteinen sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen ovat aloittaneet uudet työnsä tällä viikolla. Mäkelä aloitti maanantaina ja Keskinen tänään keskiviikkona.

Huominen torstai on itsenäisyyspäivä, jolloin kaikilla on vapaapäivä. Lemin kunnassa monella on lomapäivä myös itsenäisyyspäivän jälkeinen perjantai 7. joulukuuta, joten kunnanviraston palveluja on saatavilla vain rajoitetusti.

– Palkkapuolelta on paikalla yksi henkilö. Sivistystoimesta hallinto on paikalla, mutta muut ovat lomalla, kanslisti Sirpa Tielinen Lemin kunnan sivistysosastolta sanoo.

Kunnanviraston ulko-ovi pidetään suljettuna perjantaina, mutta ovisummerin soidessa asiakas palvellaan kyllä. Mäkelä ja Keskinen ovat paikalla myös perjantaina.

Lemin koululaisille 7. joulukuuta on normaali koulupäivä.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi