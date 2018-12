Myttiömäki nousi ministerin ykköshankkeeksi – liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sai vierailullaan selvän viestin: vaarallinen kohta pitää saada kuntoon

SAVITAIPALE Valtatien 13 parantaminen Savitaipaleen ja Ristiinan välillä Myttiömäen kohdalla on noussut ykköshankkeeksi Etelä-Karjalan liiton, Kaakkois-Suomen piirin lappeenrantalaiskansanedustajien Jukka Kopran (kok.) ja Ari Torniaisen (kesk.) sekä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin hankelistoissa. Hanketta vauhditettiin kuorma-autoväen, teollisuuden ja edunvalvojien tapaamisessa Savitaipaleella ja Ristiinassa viime lauantaina.

Listoista ja vuosia kestäneestä lobbauksesta huolimatta matka parannushankkeen rahoituksen varmistamiseen on pitkä. Yli viisi vuotta vanha suunnitelmakin uhkaa vanheta käsiin ja Myttiömäen kohdan parantamisen vaatimat noin 13 miljoonaa euroa eivät näy missään.

Ministeri kulki Mikkelintietä pitkin oikeaan aikaan, sillä edellisyönä oli kaksi rekkaa kaatunut Mikkelissä ja Savitaipaleella. Metsäteollisuuden kuljetukset ovat kasvaneet valtatie 13:lla roimasti vanhojen tehtaiden tuotannon kasvun ja uusien rakentamisen myötä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoi tapaavansa useita kertoja viikossa Pro valtatie 13:n tapaisten kansanliikkeiden edustajia, koska maanteiden investointi- ja korjausvelka on kymmenien miljardien eurojen luokkaa.

– Myttiömäki on niin vaarallinen paikka, että se on vaatinut ihmishenkiä. Se on saatava kuntoon, vaati savitaipalelainen kuljetusyrittäjä Kari Helenius.

– Olen vanhanaikainen ihminen ja pidän muistikirjaa. Myttiömäen kohta on ensi vuonnakin ykkösenä koko valtakunnan tasolla, kun siirrän toteutumattomat asiat uuteen kirjaan, Berner lupasi Ristiinassa Pellosniemen tehtailla.

Sen eteen kurvasi neljä superrekkaa, joista pisimmät ovat yli 30-metrisiä.

UPM:n puunhankinnannasta ja logistiikasta vastaava Esa Korhonen korosti, että valtatie 13:lla ei ole vaihtoehtoa metsäteollisuuden raaka-aineiden ja vientituotteiden väylänä.

– Uudet superrekat eivät pääse Myttiömäestä läpi, Korhonen ennusti.

Suomenniemeläinen kuljetusyrittäjä Jari Halinen esitteli Bernerillä uutta hybridirekkaansa.

– Koko väli Ristiinasta Lappeenrantaan on hyvin mutkainen ja mäkinen, Halinen muistutti.

Savitaipaleen Helmessä liikenneministeriä odotti paikallinen kahvilaparlamentti täysilukuisena.

Kansa piti tienparannusta Myttiönmäen kohdalla ykkösasiana, mutta myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus huoletti.

– Minusta tuntuu, että sote toteutuu, Anne Berner vastasi Kalervo Honkatukian kysymykseen.

– Onko ministerillä ajokorttia, tivasi Jari Valsi ja turvamiehenä toiminut poliisikin höristi korviaan.

Bernerillä on ajokortti ja hevospelilläkin ajaminen sujuu, sillä Berner on harrastanut ratsastusta.

Valsi oli sitä mieltä, että sähköautot eivät toimi Savitaipaleella ja pahimmassa tapauksessa lapset joutuvat tarpomaan puolen metrin hangessa kouluun.

Hän moitti Berneriä dieselautojen verotuksen kiristämisestä, minkä ministeri kuittasi olevan hänen suuhunsa pantua perätöntä asiaa.

– Diesellitrassa on melkein kaksi kertaa enemmän käyttövoimaa kuin bensassa ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä, Valsi valisti.

Hänen paidassaan komeili Wärtsilän logo, sillä työpaikka on lng-kaasukäyttöisellä jäänmurtajalla.

Lemiläinen Matti Tapanainen (kesk.) muistutti ministeriä siitä, että valtatie 13:n vaaralliset paikat eivät lopu Myttiömäkeen.

Lemin kunnanvaltuuston ensimmäisellä varapuheenjohtajalla oli valmiina suunnitelma Uskin mutkan parantamisesta ja ohituskaistan rakentamisesta vajaan kahden kilometrin matkalle Lemillä.

