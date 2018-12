Talvisotaan lähdettiin laivalla Taipalsaarelta – veteraanijärjestöjen tilalle suunnitellaan perinneyhdistyksiä veteraanien vähetessä.

TAIPALSAARI Marraskuun hyytävä viima tuntui muistuttavan sota-aikojen ankeista oloista, kun Taipalsaaren sotaveteraaniyhdistys laski perinteiseen tapaan kukat talvisotaan lähteneiden muistomerkille perjantaina 30. marraskuuta. Kirkonkylän rantaan oli kokoontunut kymmenkunta henkilöä muistamaan paikkakunnalta sotaan lähteneitä.

– Miehet lähtivät tästä rannasta laivalla kohti Lappeenrantaa. Tarkkaa lähtijöiden määrää ei ole tiedossa, mutta kaatuneita taipalsaarelaisia oli 67, rovasti Samuli Kurkaa mainitsi muistopuheessaan.

Taipalsaarelta lähteneet sotilaat taistelivat pääasiassa jalkaväkirykmentissä numero 4. Taistelupaikoilla vieraillut Kurkaa muisteli kokemaansa ristiriitaa.

– Linnut lauloivat ja oli kaunis kesäinen päivä. Oli vaikea uskoa, että samoilla tienoilla oli sodittu ankarasti aikoinaan.

Taipalsaaren sotaveteraanit ry:n puheenjohtajajana ensimmäistä vuottaan toimiva puheenjohtaja Risto Parosen mukaan veteraanien määrä on jo kovin pieni Taipalsaarellakin.

– Varsinaisia veteraaneja on jäsenistämme kolme, loput 110 henkilöä ovat kannatusjäseniä. Toistakymmentä heistä on veteraanien puolisoita tai leskiä, hän kertoo.

Parosen mukaan tunnuksen omaavien veteraanien määrän vähentymisen johdosta Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirissä on 2020-luvulle suunnitteilla veteraanijärjestöjen lakkauttaminen ja niiden korvaaminen perinneyhdistyksillä ja -toimikunnilla.

– Sääntöluonnos on jo Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirissä olemassa, mutta olemme linjanneet, että asian kanssa ei pidetä kiirettä.

Veteraanijärjestöt pitävät tärkeänä, että tiedot esimerkiksi sotatapahtumista, sankarihaudoista ja muistomerkeistä kerätään ylös ja arkistoidaan ennen kuin yhdistykset lopettavat.

– Perinneyhdistykset jatkavat siitä isänmaallisessa hengessä. Kannatusjäsenten toivotaan siirtyvän uusiin yhdistyksiin, Paronen sanoo.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

