Shakespearen henki elää vahvana Tapiolan nuorisoseurantalon näyttämöllä – Juha Junnosella on vaativa tehtävä Myrsky -näytelmän valo- ja äänimiehenä

LEMI Muutama tieto William Shakespearen noin vuonna 1 610 kirjoittaman näytelmän, Myrskyn, juonesta on paikallaan, kun istuu Lemin nuorisoseuran näyttämön katsomoon.

Tai ei sillä ole kuitenkaan väliä. Näytelmän juoni punoutuu kokoon henkilöhahmojen ja pelkistetyn lavastuksen voimin. Vaikka suomennos on uudehko, sen kieli on runomitallista ja vanhakantaista koukeroisia sanajärjestyksiä myöten.

“Kaksi lasia”, sehän merkitsee kahden tiimalasin mittaamaa aikaa. “Mene uuraana”, joku lausuu.

Mieli jää askartelemaan välillä vanhojen sanojen maailmaan ja juoni pyrkii karkaamaan. Ei sillä kuitenkaan ole väliä.

Kovimman verbaaliakrobatian esittävät henki Ariel (Jenni Nikku) ja noidan epämuodostunut poika Caliban (Jussi Sinkko), joka heittää myös ruumiillista akrobatiaa kuin ohjaajalegenda Jouko Turkan riivaamana.

Milanon syrjäytettyä herttuaa esittävä Kai Grén pitää rauhallisella puheilmaisullaan näytelmän koossa ja juonen käänteet selvinä.

Kaikesta huolehtiva ja hätääntyvä herttuan neuvonantaja Gonzalo (Markku Peutere), kuninkaan veli Sebastian (Arto Penttilä), Napolin kuningas Alonso (Pentti Kauppi), juopotteleva kuninkaan leipuri (Hannu Hovi) sekä kuninkaan lordi (Liisa Junnonen) ovat ilmeikkäitä hahmoja. He ovat siirtyneet vaivatta “Lemi etielt” napolilaiseen hoviin.

Milanon uusi herttua (Sami Heinilä) peruukissaan ja parrassaan ilmentää eleillään hyvin juonittelijan sielunmaisemaa.

Näyttelijät, lavastus, puvustus, äänet ja valot luovat taianomaisen kokonaisuuden, jonka keskelle katsoja uppoaa munaskuitaan myöten, kunnes havahtuu nykyhetkeen.

Juha Junnosella on harvinaisen vaativa tehtävä valo- ja äänipöydän ääressä. Hänellä on käytettävissään uusi digitaalinen ohjauspöytä, jota ilman ääni- ja valomiehen edessä olisi liki mahdoton tehtävä.

– Valojen ja äänten on synkattava sekunnin murto-osan tarkkuudella. Kun välähtää, niin ukkosen jylinä seuraa, Junnonen selvitti.

Ääni- ja valomiehen pitää osata myös henkimaailman asioita, sillä loitsujen ja manausten pitää olla juuri kohdallaan.

Musiikin ja tehosteiden toteutuksesta vastaa Simon Kiuru, lavastuksen ja valaistuksen suunnittelusta pääohjaaja Sami Sivonen.

Lavastuksen ovat toteuttaneet Kari Haiko, Leena Uski ja Airi Peutere, joka on suunnitellut ja toteuttanut myös oopperamaisen loisteliaan ja samalla mielikuvituksellisen puvustuksen kuninkaallisen kullan ja purppuran sävyjä myöten.

Miltä Myrsky tuntui?

Pirjo Iivanainen

– Meitä tuli Lappeenrannasta viisi naista ensimmäistä kertaa Lemille nuorisoseuran näytelmää katsomaan. Uusi Shakespearen käännös oli käytettävissä, mutta ei Myrsky ole kuitenkaan helppo. Jussi Sinkko Calibanina veti kyllä aikamoisen roolin, se oli fyysistä teatteria, mutta myös tarkkaa puheilmaisua.

Aulis Ripatti

– Tästä kaikesta näki, että Lemin nuorisoseura on tehnyt kovasti töitä näytelmän eteen. Olen nähnyt Shakespearia ennenkin ja harrastajateatterin esitykseksi tämä oli kelpo työtä. Lemiläisten hyvän yhteishengen tiedän ja tunnen, se näkyi näytelmässäkin.

Irma Kaski

– Olen teatterin suurkuluttaja ja Lemillä syntyi kolmas kokemus Helsingin Kekkos-näytelmän ja Finlandia-talon Tshaikovski-baletin jälkeen. Shakespearea Lemillä, se on saimaanharjulaisen silmin suuri saavutus. Tämä näytelmä ei pelkää aikaa. Valta ja sen turmelevakin vaikutus ovat teatterin ikiaikaisia aiheita.

MARKKU PAAKKINEN

