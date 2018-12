Verkko kehittyy, printti pysyy

Ei saa jäädä tuleen makaamaan. Tuntemattomasta sotilaasta tuttu lause sopii itsenäisyyspäivän aattoon, mutta sitä voi soveltaa myös paikallislehtityöhön. Kyse on lopulta rohkeudesta seurata kehitystä ja halusta palvella lukijoita yhä paremmin.

Länsi-Saimaan Sanomat, pian 70 vuotta täyttävä virkeä paikallismedia, on pysynyt ajan hermolla. Uudet verkkosivut julkaistiin vuonna 2016 ja sittemmin kehityksen juna on kulkenut tasaisesti eteenpäin. Lokakuussa lanseerasimme lehden oman maksuttoman mobiilisovelluksen ja lisäsimme digioikeudet kaikkiin tilauksiin.

Seuraavan askeleen otamme ensi viikolla, kun lehden verkkosivujen juttutarjonta runsastuu ja samalla osa sisällöstä on vain tilaajien luettavissa.

Sanomalehtiä luetaan yhä enemmän digitaalisessa muodossa. Pelkästään Länsi-Saimaan Sanomien verkkosivujen kävijämäärä on lähes viisinkertaistunut keväästä 2016. Lehden tilaajien ja juttuja tekevien toimittajien kannalta on vähintäänkin reilua, että myös verkkosisällöstä maksetaan.

Tavoittelemme uudistuksella sitä, että olisimme yhä lähempänä ihmisten arkea. Ennen lehteä luettiin kerran tai kaksi viikossa, nyt pyrimme päivittäiseen verkkolukemiseen. Tilaajille yksi olennainen muutos on se, että printtilehden juttuja voi lukea jo etukäteen verkosta.

Painettuna paperilehtenä Länsi-Saimaan Sanomat jatkaa ilmestymistään normaalisti. Uusi verkkopainotus ei syö printtilehteä, vaan tekee sisällöstä itse asiassa entistä mielenkiintoisempaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

