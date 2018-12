Lukijan mielipide: Mitä oli kiertokoulu?

Aloin aprikoida kiertokoulun historiaa, en tiennyt siitä mitään. Paitsi omakohtaista kokemusta. Osallistuin 1930-luvulla sen alkeisopetukseen ennen kuin menin kansakouluun.

Kaiken tietävä Google kertoo kiertokoulusta tiivistelmän, muun muassa sitä käydyn Puumalassa vielä 1950-luvulla. Mikä on ymmärrettävää siksi, että Puumala on varsin saarinen pitäjä.

Mutta naapurin maisteri Tyyne Nirkko-Leskelä on Suomenniemen historiakirjaansa koonnut koko koululaitoksen kehityksestä Suomessa ja myös kiertokoulun historiasta ja sen ajasta Suomenniemellä.

Tarpeeseen on kiertokoulu ollut, sillä edellä mainitun Suomenniemen historian mukaan ei täällä ollut vielä vuonna 1880 kuin 17 kirjoitustaitoista miestä. Lukutaito sen sijaan oli melkein kaikilla aikuisilla.

Palkattuja koulumestareita kylläkin jo oli. Pitäjäkokouksessa päätettiin vuonna 1870 aloittaa kiertokoulu, päätettiin myös palkkauksesta ja virkavelvollisuuksista. Koulua kolme viikkoa kussakin kyläkunnassa. Sittemmin on seurakunta jaettu kahteen koulupiiriin ja valittu seminaarin käyneet opettajat määrätyllä palkalla.

Kiertokoulun ohjesääntö on laadittu vuonna 1916. Silloinhan on kansakoulurakennuksia jo Suomenniemelle rakennettu, mutta alakouluastetta ei vielä ollut. Kansakoulu on tänne saatu 1890, kouluhallitus valtakunnallisesti perustettu 1870. Oppivelvollisuuslaki vasta 1921 Suomen itsenäistyttyä.

Toinen kiertokoulu lakkautettiin alakoululuokkien alettua. Kiertokoulua pidettiin kodeissa kinkeripiireittäin niiden kanssa samassa talossa. Velvollisuudesta ei voinut kieltäytyä tai seurasi kirkkoneuvoston ankara muistutus.Lienen ollut viisivuotias, kun kiertokoulu oli naapurissa. Istuimme kamarissa, aapiset meillä oli koulun puolesta, mutta ei kyniä tai paperia. Sen sijaan oli rihvelitaulu, pieni musta taulu, lautakehyksinen. Siihen opeteltiin ensin kirjaimia ja tavausta. Sitten sanoja, kuten kehitykseen kuuluu. Myös luvunlaskua, numeroita ja alkeislaskentaa, oli. Opettajamme oli kolmena kesänä sama, ehkä savitaipalelainen Bertta Peijo.

Muistan kouluajan hyvin myönteisenä, ehkä se oli vähän vaativampi kuin nykyinen eskari. Sitten viimeisenä kolmesta kesästä tein monesti rikkeen, jota olen nyt myöhemmin monesti huvittuneena muistellut.

Istuin välitunnilla talon avokuistin penkillä ja lauloin silloin muodissa ollutta rallia. Se kertoi merimiehestä, joka oli Kiinan-matkallaan tutustunut tyttöön nimeltä Vei-hai-vei. Lauloin railakkaalla äänellä onnellisena osaamisestani.

Miten ollakaan, opettaja tuli ulos kamarista mennen ulos asioilleen. Hän lopetti lauluni tokaisemalla: ”Eiväthän ne nuo nyt ole oikeastaan lasten lauluja…” Minä häpesin niin, että teki mieli mennä penkin alle.

Kohdallani kiertokoulu täytti tehtävänsä niin hyvin, ettei minun sitten tarvinnutkaan käydä kahdesta alaluokasta kuin yksi syyslukukausi. Kovin on kohdallani koulutus lyhyeksi jäänyt. Elämänkoulua sitten pidemmälle.

SIRKKA-LIISA SAVIKURKI

Suomenniemi

