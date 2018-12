Suomenniemen koululaisten näytelmässä pohditaan kiirettä – ”Ei se joulu niin tule, että äiti puunaa kotia ja tekee laatikot itse”

SUOMENNIEMI Jännittää, kommentoivat oppilaat. Maanantaina Suomenniemen koulun salissa oli täysi tohina päällä, kun he harjoittelivat esitystä kylän joulujuhlaan.

– Irti mun peruukista! kuului käsky.

Suomenniemen kylän oma joulujuhla pidetään tiistaina 11. joulukuuta nuorisoseurantalolla. Satu Mustanoja KäenOjennus-hankkeesta kertoo, että KäenOjennuksen kasaama juhla on samalla myös hankkeen päätöspysäkki. Monia virikkeitä kuntalaisille mahdollistanut hanke päättyy vuoden lopussa.

– Alueseurakunta on yleensä järjestänyt perheiden joulujuhlan, mutta se on nyt tässä samassa. Myös Suomenniemen Urheilijat ja aluejohtokunta ovat mukana. Juhla alkaa puurotarjoilulla kello 17.30. Virallinen juhlaosuus alkaa kello 18, Mustanoja kertoo.

– Sen on tarkoitus olla rento juhla. Ei mitään pönötystä.

Mikkeliläinen Tanja Puustinen-Kiljunen on käsikirjoittanut ja ohjannut koululaisille näytelmän, jossa jätettiin paljon tilaa myös lasten omille ajatuksille. Päiväkoti tulee näytelmään mukaan oman porukan kesken treenatulla ohjelmanumerollaan.

Näytelmällä ei ole virallista nimeä, vaan siitä puhutaan joulunäytelmänä.

– Tämä on vanhan ajan koulunäytelmä, jossa on rooli jokaiselle lapselle. Koulussa on päätetty, ketkä saavat puheroolit. Tässä on myös tanssia.

Joukossa on lapsia, jotka eivät aiemmin ole tehneet teatteria.

– Tämä on pieni sipaisu teatteri-ilmaisuun. Ja kun on kyse lapsijoukosta, kaikki on mahdollista.

Lavalla nähdään kaikki koulun oppilaat ja Suomenniemen päiväkodin lapset. Lavasteet ovat minimaaliset, sillä näytelmään tarvitaan vain kaksi tuolia, kiikkutuoli, kuusi ja valot. Näytelmällä on opetus: aina ei tarvitsisi olla niin kiire.

– Ei se joulu niin tule, että äiti puunaa kotia ja tekee laatikot itse, työryhmä toteaa.

Tiloista ja vaatetuksesta kuuluu kiittäminen Suomenniemen ja Ristiinan nuorisoseuroja.

Rasmus Hujala, Manu Savikurki, Johanna Loisa, Siiri Juopperi ja Sara Turto kertovat, että näytelmän tekeminen on ollut ihan hauskaa.

– Tykkään erityisesti asuista, mummona lavalla nähtävä Loisa ilmoittaa.

Heillä on näytelmän opetuksesta selkeä mielipide, jonka toivotaan vähän herättelevän yleisöä.

– Aikuisilla on aina liian kiire. Lapsilla ei ole niin kiire.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

