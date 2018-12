Kolumni: Kuinka saada ammattilainen katolle?

OLEN hieman yli vuoden päivät asunut ensimmäistä kertaa elämässäni omassa omakotitalossa. Alaikäisyyden aikaa ei lasketa, sillä silloin ei tarvinnut oikeasti ymmärtää mitään ilmanvaihdosta, lattialämmityksestä, jätevesistä, kaukolämmöstä, polttopuista, jätehuollosta tai remonteista. Saati omenapuiden sielunelämästä, puhumattakaan siitä, mihin kipata yllättäen ja pyytämättä versonut hillitön sato käyttökelvottomiksi mädäntyneitä omenoita, kuten viime kesänä.

En väitä, että vieläkään olisin edellä mainittujen teemojen asiantuntija. Jos todella olisin, tekisin luultavasti jotakin niihin liittyvää työkseni ja laskuttaisin isot rahat. Mutta opettelen vähitellen, enkä vielä suunnittele ammatinvaihtoa.

Kun kodissa tulee remonttiongelma, on kaksi koulukuntaa: tein itse ja säästin –ihmiset sekä rahalla saa ja hevosella pääsee –ihmiset. Itse kuulun jälkimmäisiin, sillä epäilen, että omalla kohdallani selviän kuitenkin halvemmalla näin.

Kävi niin, että ulko-oven edustalle alkoi sateella ilmestyä vesilammikko katoksesta huolimatta. Sitten vettä alkoi tihkua jo toisestakin kohtaa. Koska tiilikattojenkin sielunelämä on vielä itselleni suht vierasta ja koska pelkään korkeita paikkoja, ajattelin, että kannattaa pyytää joku ammatti-ihminen käymään katolla, kun kuulemma tällaiset asiat harvoin korjautuvat itsestään. Helpommin sanottu kuin tehty.

Internetin ihmemaa oli toki pullollaan lupaavalta vaikuttavia kattofirmoja. Mutta kaikki kymmenkunta, joilta asiasta tiedustelin, ilmoittivat mielellään tulevansa paikalle heti, kun haluan vaihdattaa joka ikisen kattotiilen ja budjettini kymmenkertaistuu. Siirryin pienempiin remonttifirmoihin. ”Ei, me emme tee sellaista, kysypä tuolta toiselta.”

Ymmärrän, yrityksillä on valta valita asiakkaansa. Ymmärrän, osa on profiloitunut suuriin kattoremontteihin. Mutta löytyipä sittenkin yritys, joka lopulta lähetti asiantuntijansa paikalle ja ihan katolle asti.

Meitä asujia väheksymättä rakennusmies selvensi, miten tilanteessa edetään. Samalla selvisi se firma, jolle asian ollessa ajankohtainen, tullaan maksamaan joka ikisen kattotiilen vaihtamisesta.

Kollega kertoi samantyyppistä tarinaa. Omakotitalon muutaman sadan euron puutarhatyö tehdään silmin nähden vasemmalla kädellä, mutta kun lasku alkaa olla nelinumeroinen, on asenne aivan toinen.

Maine, tuo pirulainen, se taas ei aina korjaannu rahallakaan.

Kirjailija Roope Lipasti on ansiokkaasti selventänyt teoksissaan ja kolumneissaan oman taloremonttinsa etenemistä. Hän kuvasi ammatti-ihmisten palkkaamista kutakuinkin niin, että paras tapa saada kirvesmies tai sähkömies tontille, on mennä naimisiin sellaisen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, on parasta köyttää se ammattilainen puuhun kiinni, kun sen kerran saa tontilleen saapumaan. Alan uskoa.

