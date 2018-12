Savitaipaleen kunnan sivistyslautakunta esittää maksutonta koulukuljetusta yli viiden kilometrin koulumatkaa taittaville lukiolaisille

SAVITAIPALE Sivistyslautakunta esittää, että Savitaipaleen kunta alkaisi järjestää maksutonta koulukuljetusta muualta lukioon tuleville elokuun 2019 alusta alkaen.

Koulukyydin maksuttomuus koskisi niitä kunnan lukiota käyviä, joiden yhdensuuntainen koulumatka on yli viisi kilometriä, eikä vuoroautoliikennettä ole käytettävissä.

Järjestelyn katsotaan osaltaan vaikuttavan lukiokoulutuksen säilymiseen kunnassa. Myös osassa muita Etelä-Karjalan pieniä kuntia on vastaava menettely käytössä.

Kuluvana lukuvuotena Savitaipaleen lukiolaisista 48 prosenttia tulee muualta kuin Savitaipaleelta. Koulukuljetuksen piirissä on kaikkiaan 68 opiskelijaa.

Sivistyslautakunnan kokous on huomenna 11. joulukuuta, jolloin asiaa käsitellään.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

