Koululaisten kynästä: Joulupukki ja kolme poroa & Joulun riemua

Joulupukki ja kolme poroa

Olipa kerran Joulupukki. Hän asui Korvatunturilla. Hänellä oli paljon poroja.

Lahjat pitää pakata vielä rekeen, hän sanoi tontuille. Missä joulumuori on? Hän ei ollut pajassa, yksi tontuista sanoi. Sitten kun Joulupukki oli lähdössä, yksi poroista katosi.

Joulupukki kääntyi katsomaan tonttuja. Kun hän oli sanonut tontuille yhden sanan, hän kääntyy rekeen päin.

Sillä aikaa kaksi poroista oli kadonnut. Joulupukki sanoi tontuille, että lähdetään etsimään.

Kolme tontuista sanoi joulupukille, että me haluamme tulla sinun kanssasi etsimään.

– Lähdetään matkaan, joulupukki sanoi tontuille. Yksi tontuista sanoi: Milloin ollaan perillä? Joulupukki sanoi tontuille: Ihan kohta.

Sitten kun he olivat metsässä, joulupukki sanoi: Kuulin Petteri Punakuonon äänen. Kun he olivat taas Korvatunturilla kaksi poroa oli kotona.

VENLA JOKELA

1. lk

Joulun riemua

Olipa kerran joulupukki ja tonttuja. Heillä oli pulma, kun ei ollut lahjoja. Oli tulossa jouluaatto. Joulupukin piti lähteä ja tontut jäivät yksin pajaan.

Tontut päättivät yllättää Joulupukin. He päättivät tehdä lahjat itse.

Joulupukki kyllä eksyi. Hän ei tiennyt minne mennä. Joulupukki kiersi ympyrää. Sitten yksi poroista tuli Joulupukin luo.

Mutta sitten alkoi olla aika tuulista ja tuuli vahvistui ja lopulta siitä tuli pyörremyrsky.

Tontuilla meni hyvin lahjojen paketoimisessa, mutta Joulupukilla ei ollut homma hanskassa. Lopulta tuuli laajeni ja samalla tuli yö. Joulupukkia alkoi väsyttää, mutta yhtäkkiä joulupukki muistikin että huomenna oli jouluaatto, eikä ollut lahjoja ja sitten hän kävi nukkumaan.

Aamulla Joulupukki ei tiennyt minne mennä, mutta poro tiesi. Sitten joulupukki lähti matkaan. Tontut saivat lahjat valmiiksi ja joulupukki tuli juuri sopivaan aikaan.

Joulupukki lähti jakamaan lahjoja. Lapset saivatkin mitä halusivat. Sen pituinen se.

SONJA TOHMO

1. lk

Lukutaito on kuluvan lukuvuoden painopistealue Savitaipaleen Europaeuksen koululla koko perusasteella. Teemavuosi näkyy äidinkielen lisäksi useissa muissakin oppiaineissa. Teemaan liittyen Länsi-Saimaan Sanomat julkaisee tällä palstalla koululaisten kirjoituksia.

