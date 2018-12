Stam1na sai neljä Emma-ehdokkuutta

LEMI Lemiläislähtöinen Stam1na on kahminut neljä Emma-ehdokkuutta. Yhtye on ehdolla vuoden yhtyeeksi ja yhtyeen albumi Taival on ehdolla vuoden albumiksi ja vuoden metallialbumiksi. Lisäksi Stam1naa voi äänestää yleisöäänestyksessä vuoden yhtyeeksi.

Äänestäminen tapahtuu netissä osoitteessa kampanjat.radiosuomipop.fi/emmagaala. Äänestysaika päättyy 13. tammikuuta.

Emma-gaala on Suomen suurin jokavuotinen musiikkialan palkintojenjakotilaisuus, joka järjestetään Helsingissä Hartwall Arenalla 2. helmikuuta 2019.

Stam1na on paraikaa kiertueella, joka kantaa nimeä Haloo Lemi! 2018. Kiertue päättyy Jyväskylän keikkaan 21. joulukuuta.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.