Osuuspankit selvittävät yhdistymistä Etelä-Karjalassa – Savitaipale on mukana, Lemi ei

Etelä-Karjalan osuuspankit selvittävät yhdistymistä yhden maakunnallisen osuuspankin alle.

Mukana ovat OP Etelä-Karjala, OP Savitaipale, OP Luumäki, OP Parikkala ja OP Simpele, jotka ovat käynnistäneet yhteisen selvitystyön maakunnallisen osuuspankin tarpeellisuudesta ja hyödyistä. Selvityksen taustalla on muutokset pankkisektorilla. OP Lemi ei perjantaina julkaistun tiedotteen mukaan ole mukana selvityksessä.

Pankkien palvelukyvyltä ja tehokkuudelta vaaditaan jatkuvasti enemmän, myös pankkeihin kohdistuvan sääntelyn kiristyminen sekä finanssialan uudenlainen kilpailu vaikuttivat selvityksen käynnistymiseen.

Myös asiakaskäyttäytyminen ja asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet, samoin alueen väestönkehitys ja elinkeinorakenteen muutokset ovat myös osaltaan lisänneet selvityksen tarvetta.

Tiedotteen mukaan selvityksen tarkoituksena on tutkia parhaat vaihtoehdot asiakkaiden palvelutarpeiden tyydyttämiseksi pitkällä aikavälillä.

Selvityksessä kertyvät tiedot, näkemykset ja tulevaisuuskuvat voivat myöhemmin johtaa esitykseen pankkien yhdistymisestä, mutta selvityksen puitteissa ei tällaisia esityksiä ole tarkoitus tehdä.

Selvitystyö on pankeille vapaamuotoinen ja vapaaehtoinen prosessi, josta pankki voi halutessaan jättäytyä pois tai liittyä siihen myöhemmin mukaan.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

