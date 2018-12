Suvanto pärjäsi Eksoten palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen kilpailutuksissa

SAVITAIPALE Toimintakeskus Suvannossa iloittiin kahdella saralla eilen 13. joulukuuta.

Suvannon johtaja Anu Silvennoinen kertoo, että toimintakeskukseen saapui ensin Lucia-kulkue, jonka esiintymisen sen jälkeen kuultiin Suvantoa koskeva positiivinen hymyn huulille saanut uutinen.

– Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on kilpailuttanut ikäihmisille suunnatun palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen. Suvanto pärjäsi loistavasti molemmissa, Silvennoinen iloitsee.

– Tieto tuli aika hauskasti juuri sen jälkeen kun Lucia-kulkue oli käynyt.

Kyseessä on kaksivuotinen puitesopimus, jonka aikana siirrytään vähitellen palveluseteleiden käyttöön. Kun Eksote valitsee asiakkaita paikkoihin, on Suvanto palveluasumisen osalta kahdeksas vaihtoehto koko Eksoten alueelta ja tehostetun palveluasumisen osalta viides.

Eksote kertoo tiedotteessaan, että tarjouspyynnössä laadun lähtötaso asetettiin korkealle. Laadusta oli mahdollisuus saada 30 prosenttia pisteitä hinnan osuuden ollessa 70 prosenttia. Laadulla tarkoitettiin asukkaiden toimintakyvyn ylläpitoa ja osallisuutta.

– Tämä oli henkilökunnalle hieno tieto, Silvennoinen sanoo sijoituksista.

– Tätä oli jännitetty.

