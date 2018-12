Kakkosketju oli rautaa lauantain kotiottelussa – StU hävisi Kiekkoympyröille niukasti

SAVITAIPALE Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) jääkiekkomiesten kakkoshyökkäysketju kantoi vastuun kotijoukkueen tuloksenteosta 3. divisioonan ottelussa viime lauantaina 15. joulukuuta.

Keskushyökkääjä Tuisku Lindberg iski Savitaipaleen jäähallissa molemmat StU-maalit Haminan Kiekkoympyröitä (KY-80) vastaan. Ketjun laitahyökkääjät Ville Mankki ja Aleksi Vaartaja merkkauttivat kaksi syöttöpistettä mieheen.

Vierasjoukkue KY oli kuitenkin maalin verran etevämpi ja vei pisteet Haminaan maalein 2-3.

KY meni ensimmäisessä erässä johtoon, mutta StU tuli toisessa erässä Lindbergin maaleilla ensin rinnalle ja meni sitten ohi.

Päätöserän puolivälissä KY onnistui tasoittamaan pelin ja iski voittomaalin, kun päätössummeriin oli aikaa seitsemisen minuuttia.

Savitaipalelaiset ottivat vielä puolitoista minuuttia ennen loppua aikalisän ja pelasivat reilun minuutin kuudella kenttäpelaajalla onnistumatta kuitenkaan tasoituksessa.

Keltamustien maalivahti Topi Pesu piti joukkueen mukana taistelussa 49 torjunnallaan.

Tappion myötä StU putosi jälleen lohkojumboksi. Syyskauden kymmenestä ottelusta savitaipalelaiset saalistivat kahdella varsinaisen peliajan voitolla kuusi pistettä.

Samoissa pisteissä on lahtelainen Panthers ja yhdeksän pisteen Parru HT Lappeenrannasta on myös edelleen iskuetäisyydellä.

StU:n tehokkain kenttäpelaaja on ollut yhdeksässä ottelussa kymmenen (6+4) tehopistettä iskenyt Jarno Olkkonen.

Stu palaa tositoimiin joulutauon jälkeen Savitaipaleen jäähallissa tiistaina 8. tammikuuta. Kello 18.30 alkavassa kotiottelussa vastaan luistelee lappeenrantalainen PEPO III.

StU – KY

Tulos: 2-3 (0-1, 2-0, 0-2)

Laukaukset maalia kohti: StU 36, KY 52

StU:n tehokkaimmat: Tuisku Lindberg 2+0, Ville Mankki 0+2, Aleksi Vaartaja 0+2

Torjunnat: StU (Topi Pesu) 49, KY (Tomi Salminen) 34

Rangaistukset (min.): StU 8, KY 8

Yleisömäärä: 63

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

