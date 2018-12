Kristiina Pihlajamäki on Savitaipaleen kunnan palvelujohtaja – työ alkaa vuoden alussa

SAVITAIPALE Kristiina Pihlajamäki on valittu Savitaipaleen kunnan palvelujohtajaksi. Kunnanhallitus päätti valinnasta maanantain kokouksessaan.

Virkaa haki kolme henkilöä, joista kaksi haastateltiin.

Tähän saakka Pihlajamäki on toiminut Luumäen palvelujohtajana, mutta 40 prosenttia työpanoksesta on ostettu Savitaipaleelle. Luumäen kunnanhallitus irtisanoi sopimuksen 24. syyskuuta siten, että kyseinen järjestely päättyy vuoden loppuun.

