Pentti Pylkön uudessa kirjassa kerrotaan niistä sankarivainajista, joilla on tai pitäisi olla hautakivi Savitaipaleella. Kaikilla kaatuneilla sitä ei syystä tai toisesta ole. ”Savitaipaleen sankarihautausmaalla on myös yksi erikoisuus. Yhdellä sankarivainajalla on kaksi hautakiveä, yksi kummallekin etunimelle”, Pylkkö kertoo.