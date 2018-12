Maltti on valttia jouluostoksilla

Joulu on pitkälti asennekysymys, mutta tietty tunnelma vaatii toteutuakseen myös hankintoja. Näihin aikoihin nouseekin keskusteluun joulun kaupallisuus ja se, mitä rahalla saa ja miten pitkälle hevosella pääsee.

Tiedotusvälineitä seuratessa saa helposti ristiriitaisen olon. Samaan aikaan, kun kerrotaan pankkikonserni Nordean vuosittaiseen tutkimukseen pohjaten, että suomalaiset aikuiset käyttävät joulumenoihin ja -lahjoihin tänä vuonna keskimäärin 580 euroa, televisiouutisissa näytetään kuvaa häkkikärryistä, jotka on lastattu täyteen joulupaketteja vähävaraisille perheille.

Nyt onkin hyvä aika kiittää kaikkia tahoja, jotka järjestävät pyyteettömästi vastaavia keräyksiä. On myös hienoa, että niin monet ovat valmiita lohkaisemaan omasta joulubudjetistaan siivun muiden auttamiseksi. Joulu on yhteinen juhla, jossa yhdelläkin mieleisellä lahjalla voi olla iso positiivinen vaikutus.

Mitä pyhien rahankäyttöön tulee, joulun takia ei kannata ajaa omaa taloutta kuralle. Näin voi käydä, mikäli on uskominen luotonhallintapalveluyritys Intrumin tekemää kuluttajien maksutaparaporttia. Lähes kolmannes raporttiin vastanneista kertoi, että asioinnin helppous verkkokaupoissa sai tekemään enemmän ostoksia. Yli puolet koki puolestaan luotolla maksamisen tekevän verkko-ostamisesta liian helppoa.

Länsi-Saimaan Sanomien väki toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019.

