Savitaipaleen hyvinvointiasema on alkuvuodesta ilman vakituista lääkäriä

SAVITAIPALE Savitaipaleen hyvinvointiasema jää alkuvuodesta ilman vakituista lääkäriä. Hyvinvointiasemalla pitkään vakituisena työskennellyt lääkäri on tilapäisesti poissa työstään toukokuun 2019 loppuun.

Ylilääkäri Sami Raasakka Eksotelta kertoo, että tavoitteena oli saada loppuvuoden aikana varmistumaan ostopalveluna kuntaan saatava lääkäri. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää, ettei kuvio onnistu.

– Savitaipaleella pitkään keikkatyötä tehneitä lääkäreitä käytetään edelleen. Puutokset pyritään paikkaamaan Lappeenrannasta Armilasta käyvillä lääkäreillä niin, ettei lääkärittömiä päiviä jää, Raasakka sanoo.

– Kiireelliset asiat pystytään näillä näkymin hoitamaan normaaliin tapaan, mutta kiireettömiä asioita joudutaan hoitamaan enemmän hoitajavastaanottojen ja lääkärikonsultaatioiden pohjalta.

Raasakka jatkaa, että koko ajan pyritään hakemaan pysyvämpiä ratkaisuja.

– Tällä hetkellä emme saa kovalla hinnalla ostamallakaan lääkärityötä. Yhtään lääkäritöntä arkipäivää ei todennäköisesti kuitenkaan pääse tulemaan.

Vuoden loppuun saakka lääkäritilanne on hyvä.

Työkunnossaa on Savitaipaleella lääkäri paikalla kerran viikossa työterveyshuollon asiakkaita varten.

Savitaipaleen hyvinvointiasema palvelee joulun ja uuden vuoden välisinä päivinä 27. ja 28. joulukuuta normaaliin tapaan.

Pyhäpäivinä palvelut keskittyvät Lappeenrannan yhteispäivystykseen.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.