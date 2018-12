Kolumni: Lahjakkuudet ovat toisinaan kuin kirsikkapuut

Fredrik Backmanin mestarillisessa Kiekkokaupunki-romaanissa (2017) vanha valmentajalegenda Sune istuu pikkukaupungin jääkiekkohallin lehterillä ja huomaa uuden nuoren lahjakkuuden harjoittelevan yksinään jäällä. Sune kuvaa tätä kokemusta erittäin poikkeukselliseksi.

Se on jotakin, mitä suurissa kaupungeissa ei koskaan tulla ymmärtämään. Hänen mukaansa se on ihme, kuin näkisi kirsikkapuun kukkivan keskellä jäätynyttä puutarhaa.

Tuona hetkenä koko halli tuoksui yhtäkkiä kirsikankukilta.

Backmanin kirjassa pohditaan urheilun merkitystä erityisesti pienten kaupunkien näkökulmasta. Joillekin sen viehätys on käsittämätöntä, joillekin se on kaikki. Jos nuorena jaksaa laukoa kiekkoa seinään silloinkin, kun toiset ovat jo lopettaneet, voi päästä maailmalle ja käsiksi uskomattomiin rikkauksiin.

Tuo mahdollisuus voi sekoittaa myös vanhemmat ja lopulta koko yhteisön. Voittojen tuoma gloria sataa paljon laajemmalle kuin vain palkintopallilla seisojan päälle.

Kiekkokaupunki-teoksessa koko pienen ja syrjäisen Björnstadin kaupungin tulevaisuus lepää juniorijääkiekkojoukkueen harteilla.

Jos he voittavat kansallisen finaalin, on mahdollista, että se tuottaa investointeja paitsi kaupungin jääkiekkotoimintaan, myös muualle yhteiskuntaan. Tämä kaupungissa, jossa ”lämpötila laskee samaa tahtia asuntojen arvon kanssa”. Kaupungissa, jossa ”metsä ahmaisee yhden tai kaksi hylättyä taloa joka vuosi”.

Urheilumaailmassa ryysyistä rikkauksiin on edelleen mahdollista päästä tahdon ja lahjakkuuden liittoutuessa. Nuoruuden harjoittelulle uhratut illat saavat palkintonsa, kun sopimus on kädessä ja siirrytään amatööristä ammattilaisurheilijaksi kansainvälisille areenoille.

Toisaalta monille lapsille ja nuorille urheiluhalli tai -kenttä voi olla se paikka, jossa saa hetken ajan olla oma itsensä. Paikka, jossa ei murehdita koulumenestystä tai kotioloja. Paikka, josta voi löytää tärkeän samanhenkisten ihmisten yhteisön. Jokainen, jolla on ollut ilo nauttia hyvästä joukkuehengestä, ymmärtää sen valtavan voiman ja merkityksen.

Joukkue tarvitsee myös vastavoiman, ne, jotka eivät kuulu meihin. Ne, joita vastaan pelataan. On tämä kaupunki ja tuo toinen kaupunki, meidän kylä ja teidän kylä, heimo vastaan toinen heimo.

Vastustajan kunnioittaminen on ymmärtämistä, että urheilussa molempia tarvitaan. Loppujen lopuksi ”me” kattaa kaikki paikalle kerääntyneet, niin pelaajat, tuomarit kuin katsojatkin.

Tunsin kerran erään, joka sai kirsikankukat tuoksumaan pienessä pitäjässä. Jokainen, joka ymmärsi jotakin joukkueurheilusta, huomasi saman. Tämä lahjakkuus kävi hetken ajan kaupungin erään joukkueen harjoituksissakin. Hän olisi voinut valita monista joukkueista ja lajeista ja pärjännyt loistavasti joka ikisessä.

Maajoukkueeseen asti, ilman muuta, sanoivat eräät, jotka olivat nähneet pelikenttiä yhtä kauan kuin Sune.

Kysyin lahjakkuudelta vuosien päästä, miksi et jatkanut. Ei sillä olisi täällä elänyt, nainen vastasi ja lähti kävelemään lapsensa perään.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.