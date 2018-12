Lukijan mielipide: Suomi tarvitsee ammattiyhdistysliikettä

Ranskan ”keltaliivit” ovat järjestäneet 17. marraskuuta alkaen mielenosoituksia eri puolilla Ranskaa.

Mielenosoituksiin on osallistunut suurimmillaan 290 000 ihmistä, osa mielenosoituksista on muuttunut mellakoiksi, 2 000 mielenosoittajaa on pidätetty.

Mielenosoituksia ei ole organisoitu keskitetysti. Niihin on liittynyt ääriliikkeitä eikä mielenosoittajilla ole yhteistä neuvottelijaa.

Ranskan mielenosoittajat vaativat muun muassa presidentti Emmanuel Macron eroa, polttoainehintojen laskua, julkisten palveluiden parantamista sekä eläkkeiden- ja palkkojen korotuksia. Ranskalaisista yli 70 prosenttia tukee mielenosoittajia.

Ranskassa ammattiliittoihin kuuluu noin kahdeksan prosenttia työntekijöistä, joten ammattiliitoilla on ohut mahdollisuus neuvotella kansalaisten työhön ja elinoloihin liittyvistä asioista, tämän johdosta Ranskassa on maailman eniten lakkopäiviä ja paljon mielenosoituksia, joilla pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja poliitikkoihin.

Suomessa ammattiliittoihin ja niiden keskusjärjestöihin SAK, STTK ja AKAVA kuuluu kaksi miljoonaa jäsentä ja yli 60 prosenttia palkansaajista.

Työnantajat kuuluvat muun muassa Elinkeinoelämän keskusliittoon, Kuntatyönantajiin ja Valtion työmarkkinalaitokseen.

Erilaisilla nimillä kutsuttavat kolmikantaneuvottelut työntekijöiden, työnantajien ja Suomen hallituksen kanssa ovat olleet pääsääntöisesti sopuisia.

Suomessa ammattiliittojen mielenosoitukset ovat olleet hyvin organisoituja ja rauhallisia sekä työtaistelutoimenpiteet koko Suomea katsoen lyhyitä ja pienivaikutteisia. Äärimmäisyyksiä on kaikin keinoin vältetty.

Ammattiliittojen jäsenet ovat luottaneet omien neuvottelijoidensa toimintaa, vaikeatkin neuvottelutulokset on pyritty hyväksymään.

Suomi ei tarvitse Ranskan kaltaisia mellakoita. Hyvällä ammattiliittojen, työnantajaliittojen ja hallituksen yhteistyöllä Suomesta on tullut hyvinvointivaltio, joka säilyy vain kaikkia osapuolia kuunnellen ja kunnioittaen.

JARNO STRENGELL (sd.)

pääluottamusmies,

kaupunginvaltuutettu,

eduskuntavaaliehdokas

Mikkeli

