Savitaipaleen lukiolaiset saivat ilmaiset koulukyytinsä – maksuttomuus alkaa elokuun alusta

SAVITAIPALE Kunta alkaa järjestää maksutonta koulukuljetusta Savitaipaleen lukioon tuleville elokuun 2019 alusta alkaen. Koulukyydin maksuttomuus tulee koskemaan niitä lukiolaisia, joiden yhdensuuntainen koulumatka on yli viisi kilometriä, eikä vuoroautoliikennettä ole käytettävissä. Järjestelyn katsotaan osaltaan auttavan lukiokoulutuksen säilymistä kunnassa. Myös osassa muita Etelä-Karjalan pieniä kuntia on vastaava menettely käytössä.

– Tämä herätti kyllä paljon keskustelua, sivistystoimenjohtaja Sari Keskinen kertoo.

Keskustelu oli kuitenkin asiaa puoltavaa.

– Onhan tässä myös turvallisuusnäkökulma. Juuri ajokortin saaneet tulevat ehkä mielellään ilmaiseen kyytiin. Täällä on kuitenkin mutkaiset tiet, joten se voi olla turvallisempaakin niin, hän jatkaa.

Kuluvana lukuvuotena Savitaipaleen lukiolaisista 48 prosenttia tulee muualta kuin Savitaipaleelta. Koulukuljetuksen piirissä on kaikkiaan 68 opiskelijaa.

Järjestely vaikuttanee positiivisesti myös Savitaipaleen lukion maineeseen.

Aiheesta aikaisemmin: Savitaipaleen kunnan sivistyslautakunta esittää maksutonta koulukuljetusta yli viiden kilometrin koulumatkaa taittaville lukiolaisille

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.