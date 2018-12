Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät kasvavat Taipalsaarella

TAIPALSAARI Päiväkotien ryhmäkoot suurenevat Taipalsaarella ensi vuoden alusta alkaen.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 3. joulukuuta nostaa varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välisen henkilöstömitoituksen 3–5-vuotiaiden ryhmissä lain sallimalle enimmäistasolle, joka on kahdeksan lasta yhtä hoitajaa kohden.

Aiempi suhdeluku on ollut yksi aikuinen seitsemää lasta kohden. Mikäli ryhmässä on osapäiväistä hoitoa tarvitsevia lapsia on mitoitus yksi aikuinen 13 lasta kohden.

Tehostamisen taustalla on kunnan heikko taloustilanne. Anne Heiskanen (kok.) jätti kokouksessa päätöksestä eriävän mielipiteen.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

