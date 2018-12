Lukijan mielipide: Kohti kansallisvaltioiden Eurooppaa

EU:n kriisitila jatkuu edelleen. Euroopan suuret maat eivät pysty huolehtimaan omistakaan asioistaan.

Italia ja Ranska horjuvat taloudessa ja Britannian lähtö unionista on toteutumassa. Kaikenlaiset ”asiantuntijat” keskittyvät ilkkumaan brexitin tilannetta, vaikkei kukaan oikeasti tiedä, mitä tulee tapahtumaan.

Suomen valtapuolueiden poliitikkojen EU-liturgiaa on koomista kuunnella. Pääministeri Sipilä (kesk.) sanoi eduskunnalle, että EU:n hyödyt ovat ”valtavat”, mutta hyödyistä ei ollut esittää yhtään esimerkkiä.

Viime aikoina on nähty vapaan maahanmuuton ja avoimien rajojen haittavaikutuksia. Päättäjät ovat niiltä vaikutuksilta turvassa – kärsijän rooli jää tavalliselle kansalle.

Hallitsemattoman ja hallitun maahanmuuton ero Euroopassa voidaan nähdä vertaamalla itäisen ja läntisen Euroopan joulukatuja.

Lännessä ovat joulukadulla konepistoolein varustautuneet poliisit panssariautoissa, kadulla betoniporsaat ja naiset peloissaan. Itä-Euroopassa juhlitaan joulua turvallisesti.

EU:n ansioksi on nähty rikollisuuden torjunta – väitän toisin. Strasbourgin ampujalla oli uutistietojen mukaan rikostaustaa kolmessa maassa, Oulun raiskaustapauksen epäilty saatiin kiinni Saksassa ja Suomeen on tullut satoja uusia seurattavia suojelupoliisille. Tämä kuulostaa rikollisten vapaalta liikkuvuuden mahdollistamiselta.

Alkuperäinen EU ja kauppaliitto voisikin olla etumme. Integraation syventäminen oli pahasta, ja siitä tulisi palata kohti itsenäisten valtioiden Eurooppaa.

EU-liittovaltio on torjuttava päättäväisesti ja tulee varautua euroalueen hajoamiseen. Suomen päättäjien tehtävä on suojella suomalaisten etua. Suomen tulee pitää kiinni päätösvallastamme ja rahapussistamme – pysyä vahvana itsenäisenä kansallisvaltiona.

JANI MÄKELÄ (ps.)

kansanedustaja,

eduskunnan

suuren valiokunnan

jäsen,

Lappeenranta

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.