Luistelu ja kiekkoilu onnistuvat nyt useimmilla ulkojäillä Länsi-Saimaan alueella

LUISTELU ja jääkiekko onnistuvat nyt monilla ulkokentillä eri puolilla Länsi-Saimaan aluetta.

Lemillä kentät ovat olleet kunnossa joulukuun puolivälistä saakka niin kirkonkylällä kuin Kuukanniemessä.

Heituinlahden kenttä Savitaipaleella saatiin luistelukuntoon joulupäivänä, mutta kunnan tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela kertoo kirkonkylän ainoan ulkojään jäädyttämisen olevan vielä kesken. Pohjajäätä saatiin tehtyä ennen joulua, ja kunnan työntekijä on jatkanut jäädytystöitä tänään perjantaina.

– Viikonloppuna taas urakoitsija jatkaa jäädytystöitä sään salliessa, Roiko-Jokela sanoo.

Hän huomauttaa yläkentän olevan maastollisesti hankalassa paikassa harjun päällä, joten pohjajään teko vaatii useamman päivän pakkasjakson.

– Nytkään pohjajäätä ei saatu ennen joulua sellaiseksi kuin pitäisi.

Jäähallissa on kuitenkin yleisövuoroja.

Taipalsaaren kunnan liikunta- ja yleisten alueiden hoitaja Tommi Holopainen kertoo, että Taipalsaarella pääsee luistelemaan Konstussa, Pappilankankaalla ja Vehkataipaleella.

– Jäät ovat hyvässä kunnossa.

Suomenniemellä on päässyt luistelemaan 14. joulukuuta lähtien.

