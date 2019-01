Taipalsaari on edelleen ilman lottovoittajaa

Taipalsaari on Länsi-Saimaan alueen kunnista ainoa, johon ei ole koskaan osunut Loton päävoittoa. Lemille niitä on historian saatossa tullut yksi ja Savitaipaleelle neljä. Suomen kaikkiaan 311 kunnasta enää 25 kuntaa on ilman Loton päävoittoa, ilmenee Veikkaus Oy:n tiedotteesta.

Eniten voitottomia kuntia on Keski-Suomessa, missä niitä on viisi: Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Luhanka ja Uurainen. Epäonnekkaiden kuntien lukumäärä vähenee Veikkauksen mukaan kahta tietä, onnettaren suosiollisuuden avulla ja kuntaliitosten kautta.

Lottoa on Suomessa pelattu vuodesta 1971. Vuonna 2017 Lottoa pelattiin 62 eurolla suomalaista kohden. Savitaipaleella Lottoon käytettiin vuonna 2017 keskimäärin 86 euroa asukasta kohden, kun taas Lemillä lotottiin 58 eurolla ja Taipalsaarella 51 eurolla asukasta kohden.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

