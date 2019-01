Lumimyräkkä katkoo sähköjä – Savitaipaleella ja Taipalsaarella kymmeniä talouksia sähköttä

Savitaipaleella on tällä hetkellä noin 60 taloutta ilman sähköjä. Lappeenrannan Energia kertoo nettisivuillaan, että sen verkostoalueella on ilmennyt sähkökatkoja keskiviikon 2. tammikuuta aamuyöstä alkaen.

Ilman sähköjä aamulla noin puoli kuuden aikaan oli enimmillään reilut 670 Energiaverkkojen sähkön asiakasta. Suurin osa heistä oli Ylämaalla ja Joutsenossa.

Katkoalueita saatiin kuitenkin rajattua ja sähköjä palautettua heti aamun aikana, mutta tilanteen kerrotaan vaihtelevan nopeasti. Tällä hetkellä ilman sähköjä tiedotetaan olevan 661 asiakasta Savitaipaleella, Taipalsaarella ja Lappeenrannassa.

Lappeenrannan Energiaverkkojen häiriökartan mukaan Savitaipaleella on paraikaa 61 sähkötöntä taloutta, Taipalsaarella 80.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi