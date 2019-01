Lukijan mielipide: Poteropolitiikkaa Taipalsaarella

Etelä-Karjalan kunnissa talous alkaa sakata. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) maksuosuuksien kasvun lisäksi Taipalsaari on tässä suhteessa edelläkävijä omilla päätöksillään. Meillä on tehty viime vuosien aikana useita kunnan kannalta kauaskantoisen suuria ja taloudellisesti kestämättömiä päätöksiä.

Muista näkökulmista tarkasteltuna päätökset ovat hyvinkin perusteltavissa. Varsin omituinen ja paljon ihmetystä herättänyt prosessi kylläkin oli Taipalsaaren Lämpö Oy:n takauspäätös. Lisäksi kunnan hallinnossa on ollut huono ilmapiiri, jossa ihmiset väsyivät, mikä lopputuloksen kannalta ei ole koskaan hyvä. Avoimuus on puuttunut.

Taipalsaarella etenemisvaihe on ohitse. Poteroista tähyillään. Toivottavasti kuntalaiset eivät aivan lähitulevaisuudessa joutuisi kokemaan kovin järkyttäviä ratkaisuja. Palvelut kyllä toimivat ja yleisilme on hyvä. Kunta on edelleen vetovoimainen ja hyvä paikka asua.

Kuntalaisen näkökulmasta järkevä ratkaisu olisi kuntaliitos Lappeenrannan kanssa siten, että Lappeenrannan työssäkäyntialueen kaikki kunnat liittyisivät Lappeenrantaan. Olin tätä mieltä jo 1990-luvun alussa, jolloin olin mukana Taipalsaaren kunnallispolitiikassa.

Olin 16 vuotta Taipalsaaren kunnanhallituksen pöydän ääressä joko kunnanvaltuuston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä kunnanhallituksen jäsenen ominaisuudessa. Kuntaliitosnäkemysten takana tuolloin oli muutama taipalsaarelainen kunnallispoliitikko. Aika ei kuitenkaan ollut kypsä hankkeen eteenpäin viemiselle. Eipä aika lie kypsempi tänäkään päivänä. Syyt ovat kylläkin erilaiset. Sote on ollut keskiössä jo vuosien ajan.

Tällä hetkellä kunnassa pyritään löytämään keinot, joilla Taipalsaari säilyisi itsenäisenä. Tämä tullee tarkoittamaan rakenneuudistuksia, leikkauksia ja myymisiä. Meillä vain on vähän rakenteita ja myytävää eikä ylimääräistä henkilöstöä uhrattavaksi.

Henkilökohtaisesti arvioin, että mahdollisten toimenpiteiden kanssa kunta ontuu eteenpäin jonkin aikaa ja kuntalaiset seuraavat tätä kehitystä jatkuvassa verojen ja maksujen korotuspaineessa. Lopputulos tulee olemaan kuntaliitos.

Tulevaisuudessa maakunnassamme on tarjota paljon yhteistä hyvää ja yhteistä kipua. Kipu liittyy erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihimme, meidän hyvinvointiimme. Hyvän vastaanottamisessa ei liene ongelmia. Kivun vastaanottaminen yhteisvastuullisesti ilman valtataistelua olisi huomattavasti helpompaa kollektiivisesti.

Voivottelu ei auta, vaan yhteisen näkökulman löytyminen vaikeuksien voittamiseksi. Kaikilla työssäkäyntialueemme kunnilla, Lappeenranta mukaan lukien, ongelmat ovat samansuuntaiset: rahat eivät riitä ja hyvinvointipalvelujen taso halutaan säilyttää. Etelä-Karjalan maakunnan myönteisen tulevaisuuden kannalta parhain vaihtoehto lienee jo kertaalleen kuopattu hanke yhdestä kaupungista. Mahdollisuuksia on.

HEIKKI TENHOVIRTA

Taipalsaari

