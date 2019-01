Lukijan mielipide: Luottamusta hyvyyden ja yhteistyön pohjalta

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) antaa virheellisen ja tosiasioihin perustumattoman kuvan Euroopan unionista mielipidekirjoituksessaan (LSS 20.12.2018).

Yhteisö on saanut jaloilleen monet entiset Itä-Euroopan uudet jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi kaikki Baltian maat, Puolan ja Unkarin. Ne ovat nousseet taloudesta ahdingosta valtavien tukien avulla. Espanjan, Portugalin, Irlannin ja Kreikankin tilanne on saatu yhdessä kohtuullisesti kuntoon.

Tietenkin edessä olevia haasteita joudutaan edelleenkin ratkaisemaan eri ”kansallisvaltioiden” kanssa, mutta yhdessä niistä voidaan selvitä. Jos joku ajaa itsensä vaikeuksiin, kuten näiltä näkymin Italia, on sitäkin jatkossa todennäköisesti yhdessä autettava selviytymään. Näitä mekanismeja on EU:ssa kehitetty, kuten kansanedustaja Mäkelä hyvin eduskunnan suuren valiokunnan jäsenenä tietää.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on oikeassa todetessaan, että hyödyt ovat valtavat. Niitä on paljon, jos verrataan tilannetta EU:ta edeltäneeseen aikaan. Tärkeintä on, että sotiminen maidemme välillä on loppunut kokonaan. Mäkelän ihannoivat ”kansallisvaltiot” tappoivat 1900-luvulla maailmassa noin miljardi ihmistä, merkittävä osa naisia ja lapsia, keskinäisissä sodissaan. Niistä hyötyivät vain erilaiset ”keisarit” ja aseteollisuus. Uutta varustelu- ja tappamiskierrettä sekä muuta valtavaa tuhoa ei mielestäni enää tarvita.

Vapaakauppa on elintärkeä oman taloutemme menestymisen ja työpaikkojen näkökulmasta. EU-yhteisömme varmistaa sen ja tekee kaikenlaisen kaupankäynnin helpoksi. Mäkelän ”kansallisvaltiomalli” tulisi valtavasti tuomaan tarpeettomia esteitä taloudelliselle yhteistoiminnallemme.

Keväällä näemme Britannian EU-eron haitat. Bruttokansantuote laskee maan oman hallituksen mukaan täydellisessä erossa noin 9 prosenttia. Erilaiset haitat ja työpaikkojen menetykset tulevat olemaan merkittävät.

Sellaista kehitystä emme Suomessa tarvitse, vaan luottamukseen perustuvalla yhteistyöllä hyvinvointimme varmistamista tulevina vuosina. EU on siihen oivallinen väline. Meidän kaikkien alkaneen vuoden toiminnan perusteena voisivat olla vanhat antiikin arvot: totuus, hyvyys ja kauneus.

ILKKA HUOVIO

kanslianeuvos

Savitaipale

