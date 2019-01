Salibandyn 5. divisioonaa tahkottiin loppiaisena Imatralla – Länsi-Saimaan joukkueiden pistepussi karttui kautta linjan

Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) salibandymiehet vankistivat lohkonsa kakkossijaa ottamalla kaksi selvää voittoa 5. divisioonan sarjaturnauksessa viime sunnuntaina.

StU kaatoi Imatralla Taipalsaaren Veikot (TsV) maalein 9-2 ja lappeenrantalaisen PoNoVo V:n 15-3. Toisessa pelissään TsV voitti PoNoVo III:n selvästi 13-5. Taipalsaaren Kisa (TaiKi) jäi ensimmäisessä ottelussa imatralaisjyrän alle, kun Troopers II voitti 16-4. Päivän toisen pelissä TaiKi kaatoi PoNoVo III:n 5-3.

Kymmenen pelatun ottelun jälkeen StU on lohkossa siis toisena 16 pisteellä. TaiKi pitää hallussaan kolmatta sijaa 11 pisteellä. TsV on seitsemän joukkueen lohkossa kuudes kuudella sarjapisteellä.

Lohkon pistepörssiä johtaa tehoin 22+12 StU:n Ville Mankki. TaiKin Teemu Pohjonen on kolmas (15+9) ja Tuomas Toivanen neljäs (12+12). TsV:n tehokkain pelaaja Olli Mentula on seitsemäs (10+11).

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.