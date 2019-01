Capital of Metal L1ve saa jatkoa – metallimusiikki soi Jalkosalmen lavalla elokuun alussa

LEMI Viime vuonna menestykseksi osoittautunut Capital of Metal L1ve -tapahtuma saa jatkoa. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään 3. elokuuta. Tapahtumapaikkana säilyy Jalkosalmen lava.

– Esiintyjät on buukattu jo, mutta emme kerro niitä vielä, tapahtuman tiedotuksesta vastaava kunnanjohtaja Jussi Stoor sanoo.

– Paikalle tulee huippuesiintyjiä.

Hän jatkaa, että tapahtumalle alettiin miettiä jatkoa jo heti viime syksyn jälkeen.

– Se oli niin menestys. Nyt tapahtuma tehdään pikkuisen erilaisella konseptilla. Kustannukset ovat kovemmat, mutta hyväntekeväisyysajatus säilyy. Jäljelle jäävä tuotto lahjoitetaan nuorisotyöhön.

Viime vuonna Capital of Metal L1veen oli vapaa pääsy. Tänä vuonna sinne on pääsymaksu. Stoor kertoo, että tarkoitus on kuitenkin pitää hinnat kohtuullisina.

Tapahtumaa on jälleen puuhaamassa talkooporukka.

– Yksi palaveri on nyt pidetty, Stoor kertoo.

Tapahtumaa ehdittiin jo kysellä.

– Kyllä se odotettavissa oli, että jatkoa tulee. Viime vuonna sujui niin yli odotusten. Se oli hieno homma.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi