Ala-Kuolimon osakaskunta järjestää koululaisille pilkkikilpailun – kaloja voi narrata maaliskuun loppuun saakka

SAVITAIPALE Ala-Kuolimon osakaskunta kannustaa lapsia ja nuoria kevättalvellakin kalastusharrastuksen pariin. Viime vuoden kesä-syyskuussa osakaskunta järjesti kalastuskilpailun ja nyt samaa teemaa jatketaan pilkkikilpailulla.

Talvikalastuskilpailu on tarkoitettu alle 18-vuotiaille savitaipalelaisille ja Savitaipaleella koulua käyville lapsille ja nuorille. Myös Ala-Kuolimon alueen mökkiläisten lapset voivat osallistua kilpailuun. Kilpailuaika alkoi vuoden alussa ja päättyy 31. maaliskuuta.

Kilpailuvälineeksi sallitaan vain jokamiesoikeuden mukainen pilkki. Kalastuksessa on huomioitava rauhoitus- ja alamittasäännöt. Kalastus on suoritettava Savitaipaleen kunnan alueella, poikkeuksena Kuolimo, joka on kokonaan kilpailualuetta.

Osakaskunnasta muistutetaan, että –nieriä on kokonaan rahoitettu ja vioittumattomat kalat voi päästää takaisin vesistöön. Lohen alamitta on 60 senttimetriä, taimenen 50 senttiä ja harjuksen 35 senttiä.

Kilpailussa on kolme palkintosarjaa: saatujen kalojen määrä, joka kalalajissa pisin kala sekä poikkeuksellisen harvinainen kalalaji. Jokaisesta kilpailuun ilmoitetusta kalasta tulee olla valokuva mittanauhan kanssa sekä kuva, jossa on kala ja sen saanut lapsi tai nuori. Voittajille osakaskunta lupaa yllätyspalkinnot.

Päiväkirjaan tarvitaan todistajat

Kilpailuun ilmoitetuista saaliista tulee pitää saalispäiväkirjaa, josta selviävät päivämäärä, kalastuspaikka, saaliskalan laji ja pituus.

Päiväkirjassa tulee olla kahden aikuisen todistajan allekirjoitus.

Kuvat ja päiväkirja kilpailuun ilmoitettavista kaloista toimitetaan osakaskunnalle.

Tulokset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen alatalo.matsu@gmail.com tai paperipostina osoitteeseen Matti Alatalo, Paimensaarentie 41, 54800 Savitaipale.

Lisätietoja voi kysyä Matti Alatalolta sähköpostitse tai puhelimitse numerosta 040 737 4347.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.