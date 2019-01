Miljoonasade esiintyy Hakamäki Piknikissä heinäkuussa – sopimus on tehty

SAVITAIPALE Tulevan kesän Hakamäki Piknikin isoin esiintyjäsatsaus on tänä vuonna Miljoonasade. Sopimus Miljoonasateen kanssa on tehty, ja yhtye esiintyy Savitaipaleella lauantaina 13. heinäkuuta.

Savitaipaleen kesän perinteisen Hakamäki Piknikin järjestää talkootyönä Savitaipaleen Musiikinystävät ry. Tapahtuman tiedotusta hoiteleva Helmi Muhonen kertoo, että esiintyjiä mietittäessä on pohdittu mikä sopisi hyvin ja toisi eniten iloa mahdollisimman monelle.

– Monilla artisteilla on kesä varhaisessa vaiheessa buukattu, sekin toki vaikuttaa siihen kuka valikoituu ja kenen kanssa sopimus saadaan tehtyä, hän kertoo.

Järjestäjätaholla on ollut tavoitteena myös kuulla ”puskaradion” toiveita esiintyjiä valitessa.

Miljoonasade-yhtye on perustettu Jyväskylässä 1985. Sen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Marraskuu ja Lapsuuden sankarille.

ANNIINA MEURONEN

