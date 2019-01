Lukijan mielipide: Käännetään painopiste vaihteeksi kaakkoon

Taivas varjele sieltä se tulee! ”STU-552 Berliinistä laskeutunut Lappeenrantaan. Paikallinen aika on 13.15, lämpötila +26, tervetuloa kauniiseen Suomeen”. Tämä kuulutus on pian totta.

Taivas on todella auki, tämä on hieno uutinen koko kaakon matkailulle. Pieni askel ilmailun historiassa, mutta iso askel koko kaakkoiselle Suomelle. Kun taivas aukeaa niin tarjonnan ja palvelukoneistojen pitää olla valmiina. Nyt tarvitaan sitä kuuluisaa yhteisöllisyyttä.

Jokainen varmasti tietää muotisanat yhteistyö, joukkue tai tiimi. Näillähän ne kiekkonuoretkin mestaruuden voittivat.

Monille arkielämässä nuo yhteistyötä kuvaavat sanat ovat vain tyhjää helinää. Tyhjiä sanoja juhlapuheissa.

On kaksi eri asiaa puhua yhteistyöstä ja tehdä todella yhteistyötä. Aitoutta on ilmassa, kun ihmiset ovat sitoutuneita ja tuntevat ylpeyttä yhdessä toimimisesta. Silloinkin, kun henkilökohtaiset mielipiteet ovat erilaisia.

Erilaisuus ja mielipide-erot ovat sallittuja ja jopa toivottavia. Ole yksilö, mutta pelaa aina joukkueelle.

Yhteistyöhön kykenevän joukkueen rakentamiseen tarvitaan johtajuutta. Johtajan tärkein tehtävä on synnyttää halua ja lisätä ylpeydentunnetta kuulua joukkoon. Näin yksinkertaista.

Miten meillä täällä kaakon kulmilla yhteistyö sujuu? Lappeenrannan Joutsenossa, Mäntyharjulla, Kotkassa ja Savitaipaleella asuneena totean ainakin joissakin asioissa, että haloo kaakko! Olkoon kyseessä kopterit, ratakiskot, jalkapallonuoret tai vaikkapa kuka keksii parhaan turistirysän Saimaan rannoille, niin ilman aitoa yhteistyötä urakat tökkivät ja aiheuttavat turhaa eripuraa.

Meillä väki vähenee ja toisaalta pelaajia ja lipunmyyjiä syntyy entistä vähemmän. Kun Suomi on samalla panostanut vahvasti ruuhka-Suomen ohessa länteen ja pohjoiseen niin nyt on aika ryhtyä vastahyökkäykseen.

Sopuisasti vaikka hieman myötäkarvalla, mutta yhdessä. Ei panikoida. Kaakkoisen alueen maakunnissa on todistettavasti huikeasti lahjakkuutta ja osaamista. Se on vain nivottava yhteen.

Ja taivas varjele nyt prinsessa Armadakin kääntää keulan toiseen suuntaan. Taivas on konkreettisesti auki. Pitääkö meidän olla huolestuneita? Ei, vaan yhdessä vahvoja.

Ollaan ylpeitä siitä ja käännetään vaihteeksi painopiste ja nupit kaakkoon.

JUKKA VAKKILA (kok.)

ammattivalmentaja,

eduskuntavaaliehdokas

Savitaipale

