Lukijan mielipide: Sikaruton leviämistä torjutaan uusin keinoin

Suomessa otetaan aikaisempaa järeämmät keinot käyttöön afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi.

Riistakeskus on antanut poikkeusluvan ampua sikaruttoa levittävää villisikaa aseilla, joissa on valonvahvistimet ja pimeänäkölaitteet.

Myös vakavaa haittaa Suomen luonnolle aiheuttavalle supikoiralle saa käyttää samoja metsästysmenetelmiä. Villisikoja voi ampua poikkeusmenetelmin tänä vuonna 1 000 ja supikoiria 5 000. Poikkeuslupa annetaan sadalle henkilölle.

Valonvahvistimista ja pimeänäkölaitteista on hyötyä erityisesti syksy- ja talviaikaan metsästettäessä.

Tärkeää poikkeuslupaa metsästyslakiin haki Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri, joka toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Mielestäni Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ja sen alueen metsästysseurat jäsenineen tuntevat sekä tietävät parhaiten Kaakkois-Suomen alueen ongelmat tässä asiassa.

Sikaruton leviämistä Venäjän rajan yli Suomeen pelätään tosissaan, koska se hankaloittaisi sikatilojen tuotantoa merkittävästi.

Afrikkalainen sikarutto on tappava verenvuotokuumetauti, joka leviää helposti siasta toiseen. Villisika aiheuttaa ruton lisäksi myös muita tuhoja viljelyksille ja puutarhoille. Siksi on tärkeää, että uusia metsästysmenetelmiä saadaan käyttöön.

Villisiat tulevat Suomeen maitse pääasiassa Kaakkois-Suomen kautta ja kanta onkin täällä suurin.

On erittäin hyvä, että uudet menetelmät otetaan käyttöön villisika- ja supikantojen kurissapitämiseksi ja jopa pienentämiseksi.

ARI TORNIAINEN (kesk.)

kansanedustaja

Lappeenranta

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.