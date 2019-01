Meidän kesken: Verkkonäkyvyys houkuttelee yhä enemmän matkailijoita Kärnäkoskelle ja Partakoskelle

SAVITAIPALE Olkkolan kartanossa järjestettiin joulukuussa Kärnäkoski ja Partakoski verkossa -työpaja, jonka tavoitteena oli tuoda esille Kärnäkosken linnoituksessa ja Partakosken alueella tehtyjä matkailun kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Työpajaan oli kutsuttu alueen yrittäjiä, yhdistyksiä, kylätoimijoita ja muita aktiiveja, joita kiinnosti kohteen elävöittäminen ja kehittäminen. Teemana oli historiallisen kohteen näkyminen verkossa, tehdyt toimenpiteet ja ajatukset tulevasta. Työpajassa esiteltiin parivuotisen Miljöömatkailu -hankkeen aikaansaannoksia.

Aluksi esitettiin uusi Kärnäkoski-Partakoski -video. Maalta ja ilmasta kuvatuissa näkymissä tulevat esille tärkeimmät nähtävyydet sekä palvelut: Linnoitus ja sen lampaat, vanha mylly ja saha, koski ja lotjasatama sekä ravintola Partaranta ja sen satama.

Partakosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Rauno Alatalo kertoi kyläläisten talkoista linnoituksella, sahalla ja reittien rakentamisesta. Tekemistä riittää ja hän kaipasikin uusia talkoolaisia tulevalle kesälle.

Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori Jaana Tanhuanpää esitteli Suvorov Saimaalla -verkkosivuston. Sivuston ideana on kertoa tarinoita Kärnäkoskella ja Partakoskella vaikuttaneista henkilöistä, paikoista sekä tapahtumista, jotka ovat jääneet ihmisten mieliin. Tarinoiden kertomiseen ja kirjoittamiseen ovat osallistuneet hankkeessa mukana olleet kyläläiset.

Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori Ilkka Lehtola esitteli Citynomadi Kärnäkosken-Partakosken -mobiilikartan. Mobiilikartta on puhelimeen ladattava digitaalinen karttapohja, jossa on tietoa alueen eri kohteista suomeksi ja englanniksi.

Kartan avulla matkailija voi omatoimisesti kulkea alueen kohteista ja nähtävyyksistä toiseen selaten kohteen tietoja.

Työpajan osallistujat arvioivat, että viimeisen parin vuoden aikana matkailijoiden määrä kohteessa on lisääntynyt, erityisesti kansainvälisten matkailijoiden. Alue on nyt paremmin näkyvissä verkossa ja Citynomadin käyttökokemuksen helppoutta arvostettiin.

Osallistujien mielestä on tärkeää, että alueella voidaan jatkossa järjestää tapahtumia. Alueella on helppokulkuinen luontopolku ja sen toivottiin markkinoinnin avulla löytävän paremmin perhematkailijoita. Kiinnostusta ilmeni myös kohteen tuotteistamiseen, monipuoliseen markkinointiin sekä oppaiden kouluttamiseen alueelle.

Miljöömatkailu -hankkeessa kehitettiin vuosina 2017–2018 Kaakkois-Suomen maaseutualueiden kansainvälisesti arvokkaita kulttuuriperintökohteita ja niihin liittyvää palveluliiketoimintaa paikallista elinkeinotoimintaa tukevalla tavalla.

Hanketta organisoivat yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Euroopan maaseuturahaston tuella.

ILKKA LEHTOLA

Kirjoittaja on Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori.

