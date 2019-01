Lukijan mielipide: Sanooko toinen kerta toden?

Vuonna 2016 alkanut selvitystyö eteläkarjalaisten osuuspankkien yhtymisestä Etelä-Karjalan Osuuspankkiin päättyi maaliskuussa 2017 Savitaipaleen Osuuspankin osalta pankin edustajiston kielteiseen kantaan. Pankki jäi itsenäiseksi.

Nyt, vain vajaa kaksi vuotta tästä, on käynnistynyt uusi selvitystyö suuren eteläkarjalaisen pankkifuusion aikaansaamiseksi. Vain Lemin Osuuspankki on jättäytynyt julkisuuteen saatujen tietojen mukaan selvitystyön ulkopuolelle. Mitä uutta on parissa vuodessa tapahtunut niin merkittävästi, että uuteen yritykseen on perusteita?

Suomi on maamme hallituksen tahtotilan mukaisesti maakunnallistumassa. Myös vuonna 2016 110-vuotisjuhliaan viettänyt Etelä-Karjalan Osuuspankki (Ekop) haluaa kasvaa ja olla alueellisessa kehityksessä mukana.

Kaukana ovat ajat, jolloin jo vuonna 1906 osuustoiminta-aatteeseen perustuen Rautjärven Purnujärvelle perustettiin Osuuskassa, josta Ekop:n juuret juontuvat.

Pankit ovat yrityksiä siinä missä muutkin yritykset. Nykyisin myös osuuspankit ja säästöpankit, aiemmat liikepankit täysin.

Yritysten tehtävänä on ensisijaisesti tehdä omistajilleen mahdollisimman paljon jaettavaa varallisuutta. Yksiselitteisesti. Tehdä hyvä tulos. Oli omistuspohja sitten mikä tahansa. Niin myös pankkien on toimittava. Ja nykyisin toimivatkin.

Asiakkaat eivät ole niiden ensisijainen prioriteetti. Omistajat ovat. On hyvä muistaa, kenen ehdoilla toimitaan.

Pankit toimivat täysin yritysten tavoin ja lisäksi erilaisten pankeille tarkoitettujen säädösten, kuten vakavaraisuuteen ja riskienhallintaan annettujen pakottavien ohjeiden mukaisesti. Siitä, että alueelliset osuuspankitkin toimivat käytännössä samoin periaattein, kertoo muun muassa hyvin juuri tehty päätös aloittaa perimään nostomaksua käteisen nostamisesta omalta tililtä.

Pienten pankkien yhdistymistarpeita perustellaan muun muassa toimintakentän muutoksilla ja väestöpohjan kaventumisella.

Varmasti näin onkin ja juuri näihin argumentteihin taas Savitaipaleenkin Osuuspankin edustajisto joutuu, vain muutama vuosi edellisestä päätöksestä, ottamaan kantaa.

Itse luulen, kantaa ottamatta puoleen jos toiseenkaan, että nyt asia valmistellaan niin hyvin, että liittyminen onnistuu. Ja jos ei nyt, niin ainakin se kuuluisa kolmas kerta sitten taas muutaman vuoden kuluttua sanoo toden. Vääjäämättä.

Mitä pankkifuusio merkitsee Savitaipaleelle? Se on tietenkin imagotappio, kun osa oleellista savitaipalelaista omistajuutta ja identiteettiä poistuu. Käytännössä toimipiste tullee säilymään tunteiden tyynnyttämiseksi muutaman vuoden, jonka jälkeen se suljetaan. Näin on käynyt poikkeuksetta muualla.

Pankkitoiminnan loppuminen pienillä paikkakunnilla on yleismaailmallinen ilmiö, joka on saavuttamassa vääjäämättä Savitaipaleenkin nyt ja on linjassa muunkin maaseudun näivettymisen kanssa. Näin kävi jo vuonna 1971 isäni johtamalle Hattulan Säästöpankille. Se fuusioitiin hämeenlinnalaiseen Kantapankkiin.

Niin että ei tässä minulle mitään uutta ole. Toki nykymuotoisen pankkitoiminnan loppuminen paikkakunnalla kuin paikkakunnalla on aina menetys.

ARTO BÄCKLUND

Savitaipale

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.