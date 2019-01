Kuuramaa haluaa madaltaa kunnantalon kynnystä – Taipalsaaren uuden kunnanjohtajan mukaan kunnassa on paljon potentiaalia

TAIPALSAARI Saimaanharjulle asettunut Taipalsaaren tuore kunnanjohtaja Kari Kuuramaa, 55, kertoo tunteidensa vaihdelleen viime aikoina innostuksesta epäuskoon.

– Uusi työni vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta, mutta hetkittäin kävi mielessä, että mihin oikein olen lähtenyt, hän sanoo.

Kunnanjohtaja näkee Taipalsaarella paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja haluaa jakaa tietoa kunnan vahvuuksista laajemmalle.

– Esimerkiksi päiväkoti Satulaivan LUMA-luonnontiedeprojektit ovat ihan eturintamassa koko Suomessa. Samoin Vehkataipaleen metsäkoulutoiminta on hieno käytäntö. Näiden toivoisin säilyvän, vaikka palvelurakennetta joudutaan sopeuttamaan.

Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin vei Kuuramaan opiskelemaan yhteiskuntatieteitä Kuopion yliopistoon 1980-luvun lopulla.

– Pääaineenani opiskelin sosiaalipolitiikkaa, ja ajatus oli tuolloin että työpaikka löytyy sote-puolelta, niinkuin löytyikin.

Kuuramaa on työskennellyt ennen kunnanjohtajauraansa muun muassa Enonkosken sosiaalisihteerinä ja sosiaalijohtajan sijaisena, Kaakkois-Savon Terveydenhuollon talouspäällikkönä sekä Punkaharjun perusturvajohtajana.

Kunnanjohtajan ammatti puolestaan alkoi houkuttaa Kuuramaata keskustan kunnanvaltuutettuna toimimisen myötä.

– Aktivoiduin poliittisesti Enonkoskella ja asetuin ehdolle kunnallisvaaleissa 1989. Luottamustoimen myötä alkoi myös kunnanjohtajan ammatti tuntua kiinnostavalta.

Mies tunsi vetoa nimenomaan pieniin kuntiin ja tuli valituksi Enonkosken kunnanjohtajaksi 2012.

– En edes haluaisi kaupunginjohtajaksi. Tämä Taipalsaaren kokoluokka on sopiva.

– Pienet kunnat pystyvät kuntalaisen näkökulmasta tuottamaan paremmin arjen helppoutta. Esimerkiksi lupien hakeminen on yksinkertaisempaa, kun päätökset tekee yksi ihminen.

Kunnanjohtajan mandaatti avaa monia ovia ja tuo mukanaan laajat verkostot. Toinen puoli on joskus yksinäiseltäkin tuntuva työ ja vastuunkanto.

– Ainahan johtaminen on yksinäistä. Kollegojen tapaamiset ovat tärkeitä, samassa työssä oleva ymmärtää ja voi vaihtaa ajatuksia.

– Kunnan kasvoina oleminen on osa työtä, ja sitä vähän vierastan, ujonpuoleinen kun olen. Toisaalta tykkään, että pystyn vaikuttamaan asioihin.

Lähitulevaisuuden asialistalla on viisi merkittävää kohtaa. Ne ovat talouden sopeuttaminen, henkilöstön työhyvinvointi, kunnan viestinnän kehittäminen, kuntalaisten hyvinvointi ja kunnan elinkeinoasiat.

Kunnanjohtaja toivoo, että viestintä kunnantalon ja kuntalaisten kanssa olisi vastavuoroista ja että kynnys kunnantalolle olisi matala.

– Tulevaisuuden kunnantalossa voisi asioida omalta kotisohvaltakin tarvittaessa. Mielelläni toki myös kasvotusten tapaisin ihmisiä.

Kunnan markkinointiin kaivataan myös uutta potkua.

– Sosiaalinen media on tietysti isossa roolissa. Sen kautta voisi kertoa paremmin, mitä kunnan arjessa tapahtuu. Uusien asukkaiden houkuttelemisessa tietysti tontit ja palvelut ovat oleellisia. Yrityksille tontteja on myös kaavoitettava ja niitä on kyselty.

Nykyinen taloustilanne Taipalsaarella on Kuuramaan mukaan monien asioiden summa.

Sopeuttamistoimista huolimatta kunnan palvelujen laadusta ei haluta tinkiä tulevaisuudessakaan.

– Väestörakenteen muutos on ollut Taipalsaarella nopeaa ja investointeja on tehty optimististen väestönkehitysennusteiden mukaan. Siksi ainakin sivistyspalveluissa joudutaan miettimään tilojenkäyttösuunnitelmia.

– Eksote-kuvio lisälaskuineen ei myöskään ollut ennakoitavissa. Toivon, että kuntien kanssa yhteistyössä omistajaohjauksen kautta sosiaali- ja terveyspiirin kulurakenne saadaan tasapainoon, että kunnat selviävät maksuistaan.

Vapaa-ajalla liikunta on Kuuramaalle ehdoton juttu. Monesti mieltä askarruttavat asiat ratkeavat lenkkipolulla.

Myös lukeminen on tärkeä harrastus ja kielitaidon ylläpitäjä.

– Nyt on kesken Risto Siilasmaan Paranoidi optimisti ja Sixten Korkmanin viimeisin kirja. Pyrin myös pitämään lukulistallani koko ajan yhden englanninkielisen kirjan, jotta sanavarasto pysyy yllä.

– Saimaanharjun kirjasto on onneksi ihan asuntoni vieressä, täytyy käydä myös siellä. Tähän asti olen ostanut paljon kirjoja, sillä teen niihin paljon merkintöjä lukiessani.

Kari Kuuramaa

Syntynyt: kesäkuussa 1963 Enonkoskella.

Asuinpaikka: Taipalsaaren Saimaanharju.

Ammatti: Taipalsaaren kunnanjohtaja.

Perhesuhteet: avoliitossa, kolme aikuista lasta edellisestä liitosta.

