Kuolimo-illassa puhutaan vesiensuojelusta – suunnitelmien lisäksi ohjelmassa on asiaa Pappilanlahden venesataman tilanteesta

SAVITAIPALE Savitaipaleen kunnantalon valtuustosalissa järjestetään ensi keskiviikkona 23. tammikuuta kaikille avoin ja maksuton Kuolimo-ilta kello 17–20. Kiinnostuneilla on mahdollisuus tulla paikalle kertomaan oma näkemys vesien suojelusta sekä jätevesien käsittelystä.

Nieriän elinolosuhteista Kuolimolla kertovat nieriän seurantaryhmän puheenjohtaja Hannu Jokinen sekä Etelä-Karjalan liiton ympäristöpäällikkö Matti Vaittinen, joka myös on mukana seurantaryhmässä.

Raija Aura Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta valottaa Kuolimon vesiensuojelun yleissuunnitelmaa ja Siparinojan vesiensuojelusuunnitelmaa.

Savitaipaleen kunnan tekninen johtaja Vesa Roiko-Jokela puolestaan saattaa kuulijat ajan tasalle Pappilanlahden venesataman ruoppaushankkeesta, laiturien kunnostuksesta, jätemaista ja vesienkäsittelystä sekä kertoo kuulumiset Savitaipaleen jätevedenpuhdistamolta.

Tilaisuuden järjestävät Pro Kuolimo -yhdistys ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.

– Mihin me kuntalaisina haluamme yhteisiä varojamme panostaa, järjestäjät kysyvät.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

