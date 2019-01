Lappeenrannan Energiaverkkojen alueella on sähkökatkoja – Länsi-Saimaan kunnista Lemillä ja Taipalsaarella on asiakkaita ilman sähköjä

Lappeenrannan Energiaverkkojen häiriötiedotepalvelun mukaan Lemillä ja Taipalsaaren Saimaanharjulla on tällä hetkellä talouksia ilman sähköjä.

Häiriökartan mukaan Lemillä on tällä hetkellä 13 taloutta sähköttä. Sähkökatkon aiheuttajasta ei ole tietoa.

Myös Lappeenrannassa ja Joutsenon keskustaajamassa on ollut häiriöitä.

Asiasta ei ole tällä hetkellä lisätietoa.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi