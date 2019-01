Pätkä hiihtolatua menee käyttökieltoon Lemillä – Savitaipaleella varoitetaan lumikuorman katkovan puita

Kirkonkylän hiihtolatu on käyttökiellossa Mataramäen kohdalta Lemillä tällä viikolla 22.–25. tammikuuta linkkimaston huoltotöiden takia, Lemin kunta tiedottaa verkkosivuillaan ja Facebookissa.

– Muulla valaistulla alueella voi hiihtää ja hiihtäjien toivotaan kulkevan ladulle Palolan kautta, kunta ohjeistaa.

Lemillä on valaistua latua Kuukanniemessä kiekkokaukalon ympäristössä sekä kirkonkylällä urheilukentän ja koulun takana.

Lisäksi kunnan alueella on verkkosivujen mukaan Käpylän ja Sinkonkylän kansanhiihtolenkit.

SAVITAIPALE Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) hiihtojaosto tiedottaa latutilanteesta seuran verkkosivuilla. Ladut on viimeksi ajettu sunnuntaina 20. tammikuuta.

Pururadalla on kolme kilometriä vapaan ja perinteisen latua, Petyssä samoin. Pety 2 -reitillä on lisäksi 4,5 kilometriä vapaan ja perinteisen latua ajettuna. Hullasmäessä on 6,5 kilometriä latua molemmille tyyleille.

Kaskein reitillä on puolestaan käynnissä noin kaksi viikkoa kestävät metsähakkuut.

– Lumikuorma katkoo puita latujen varsilta, hiihtojaosto varoittaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

