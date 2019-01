Saaga S -dokumentti kahmii kultaa ja kunniaa – nyt tuli palkinto vuoden raviteosta, myös Jussi-ehdokkuus on mahdollinen

TAIPALSAARI Kolminkertaisesta ravikuningattaresta, taipalsaarelaisesta Saaga S -tammasta ja sen taustajoukoista kertova dokumentti on palkittu vuoden ravitekona.

Saaga S – satu suomenhevosesta -elokuvan ohjaaja, lappeenrantalainen Kai Kuntola pokkasi palkinnon viime lauantaina Ravigaalassa Seinäjoella.

Vuoden raviteon äänestää yleisö. Saaga S -dokumentti sai äänistä ylivoimaisen enemmistön, 48,5 prosenttia.

– Ihan mieletön juttu, nyt tuntuu niin hyvältä! Ja hienointa on, että se kriittisin ja asiantuntevin yleisö, hevosihmiset, on Saagan valinnut. Ilman yleisöä ei ole elokuvaa, yleisölle kuuluu suurin kiitos. Ja koko suomalaiselle raviurheilulle, Kuntola iloitsee ja kiittelee Suomen Hippos ry:n tiedotteessa.

Viime vuoden lopulla Kuntolan dokumentti voitti ykköspalkinnon New Yorkin arvostetuilla elokuvafestivaaleilla, ja se oli viime vuoden katsotuin dokumenttielokuva normaalissa levityksessä olleista elokuvista Suomessa.

Saaga S – satu suomenhevosesta on myös Jussi-gaalan dokumenttielokuvien short-listalla, jolta esivalintaraati valitsee viralliset Jussi-ehdokkaat. Valinnat tehdään torstaina 24. tammikuuta ja viime vuoden parhaat suomalaiselokuvat palkitaan Jussi -gaalassa maaliskuussa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

