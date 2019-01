Ennakkoäänet annetaan Savitaipaleella kirjastossa – kunnanhallitus linjasi äänestyspaikat kevään vaaleihin

SAVITAIPALE Kevään eduskuntavaalien, europarlamenttivaalien ja mahdollisten maakuntavaalien yleinen ennakkoäänestyspaikka on Savitaipaleella kirjasto osoitteessa Keskustie 2. Kunnanhallitus linjasi asian maanantai-illan kokouksessaan 21. tammikuuta.

Kirjasto on määrätty pidettävän avoinna jokaisena ennakkoäänestyspäivänä. Aukioloajat ovat ennakkoäänestyksen aikana maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 11–19, torstaisin kello 9–16 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–15.

Ennakkoäänestyksessä mukana oleviksi laitoksiksi kunnanhallitus nimesi Savitaipaleen hyvinvointiaseman, Toimintakeskus Suvannnon sekä vanhustentalot Valkama I ja II.

Kunnanvaltuusto päätti jo huhtikuussa 2017, että Savitaipaleella on vain yksi äänestysalue, Savitaipaleen äänestysalue. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikka on kunnantalo osoitteessa Kirkkotie 6.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys pidetään 3.–9. huhtikuuta ja varsinainen vaalipäivä on 14. huhtikuuta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

