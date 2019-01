Lemi sai maanantai-iltana sähköt takaisin loppuillaksi – katkon syy oli linjalle kaatunut puu

LEMI Lemin eilisiltana 21. tammikuuta sähköttä olleet 13 asiakasta saivat sähkönsä takaisin noin kello 19.30. He joutuivat olemaan ilman sähköjä 2,5 tuntia.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n käyttöpäällikkö Antti Lintunen kertoo, että syynä katkoon oli sähkölinjalle Vanhatiellä Lemillä kaatunut puu. Sähkönjakelu keskeytettiin hallitusti puun linjan päältä poistamisen ajaksi. Häiriötiedotepalvelun tilanneet asiakkaat saivat asiasta tiedon tekstiviestillä.

Häiriötiedotepalvelun puhelintiedotteessa kerrottiin, että Saimaanharjullakin olisi ollut sähkökatko. Se ei kuitenkaan Lintusen tietojen mukaan pitänyt paikkansa. Lappeenrannan Voisalmesta on vedetty Saimaanharjulle kulkeva maakaapeli, ja töiden johdosta muutamalla asiakkaalla on voinut olla lyhyt katkos kun sähkönjakelu on siirtynyt maakaapeliverkon piiriin.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

