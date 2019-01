Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta pakkasesta

Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa on torstaina voimassa pakkasvaroitus. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lemillä, Savitaipaleella, Suomenniemellä ja Taipalsaarella esiintyy kuluvan vuorokauden aikana kovaa pakkasta, ja kylmärasitus haittaa toimintaa ulkona ja monet erilaisia kroonisia sairauksia potevat oireilevat tavallista enemmän. Ennusteiden mukaan pakkasta on päivän ja illan aikana 16-19 astetta.

Varoitus on voimassa torstai-iltaan 24. tammikuuta kello 23 saakka.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

