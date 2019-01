Suomenniemeä markkinoidaan uudella julkaisulla – lehdestä on otettu 3000 kappaleen painos ja se on luettavissa myös verkossa

SUOMENNIEMI Suomenniemen uusi markkinointijulkaisu on ilmestynyt.

Aluejohtokunnan julkaisema Suomenniemi – Hieno paikka asua, elää ja lomailla -lehti on jaossa painettuna versiona muun muassa Mikkelin seudun matkailuneuvonnassa ja kaikissa Mikkelin alueen yhteispalvelupisteissä sekä Suomenniemellä asiakaspalvelupaikoissa, muun muassa Salmenrannassa ja Salessa.

Sähköisenä versiona julkaisun voi lukea Suomenniemen verkkosivuilla sekä Visit Mikkeli -sivuston kautta.

– Julkaisua on jaettu myös Mikkelin kaikkien aluejohtokuntien jäsenille sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenille. Muusta jakelusta, muun muassa postituksista asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille sovitaan vielä tarkemmin aluejohtokunnan seuraavassa kokouksessa, viestittää Helena Harmonen Suomenniemen aluejohtokunnasta.

Paperiversiona Suomenniemen markkinointijulkaisua on painettu 3 000 kappaletta.

