Lemiltä tunnustusta sai seurayhteistyön puolestapuhuja, Savitaipaleelta salibandyturnaus ja Taipalsaarelta aktiivinen koulu – Vuoden liikuttajat palkittiin perjantaina Etelä-Karjalan Urheilugaalassa

KoPa Juniorit -yhdistyksen puheenjohtaja Tero Uronen sai Etelä-Karjalan Urheilugaalassa Lemin Vuoden liikuttaja -palkinnon. Perusteluissa Urosen todetaan olevan seurayhteistyön kehittäjä ja sananmukaisesti monipuolinen liikuttaja.

Uronen alkoi puhua seurojen välisen yhteistyön puolesta Lemin järjestöparlamentissa sen jälkeen, kun hänet valittiin KoPa Juniorien puheenjohtajaksi vuonna 2015. Kateus vie tunnetusti kalatkin vedestä eikä sellainen mentaliteetti edistä pienen paikkakunnan vapaaehtoistoimintaa.

– Turha meidän on kilpailla keskenämme, Uronen sanoo.

Uronen muutti Lappeenrannasta Lemille vuonna 2004. Hänellä on kestävyysjuoksutausta Lappeenrannan Urheilu-Miesten (LUM) riveistä.

– Yhteistyötä on tehty tämän taustan pohjalta myös kuntarajan yli, Uronen tuumaa.

Savitaipaleelta Vuoden liikuttajana palkittiin salibandyn puulaakiturnaus, jonka järjestää keväisin Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) salibandyjaosto. Palkinnon kävi pokkaamassa jaoston puheenjohtaja Jukka Ukkonen.

Turnaus on järjestetty jo 21 kertaa ja parhaimmillaan mukana on ollut 190 pelaajaa. Turnaus on tarkoitettu savitaipalelaisille tai Savitaipaleelta lähtöisin oleville pelaajille. Ulkopaikkakuntalaisille pelilupa pitää anoa erikseen.

Taipalsaarelta Vuoden liikuttaja -palkinnon sai Vehkataipaleen koulu metsäkoulutoiminnastaan, jota pidetään aina perjantaisin läpi lukukauden. Luonnon keskellä on vuoden aikana opiskeltu muun muassa matematiikkaa, luonnontieteitä ja äidinkieltä ja usein aine- sekä luokkarajat ylittäen.

Etelä-Karjalan Urheilugaala järjestettiin perjantaina 25. tammikuuta Imatran Kylpylällä.

Vuoden urheilijana palkittiin imatralainen paralumilautailija Matti Suur-Hamari, joka voitti kultaa Pyeongchangin paralympialaisten lumilautakrossissa viime keväänä.

Vuoden valmentajana palkittiin SaiPan liigajoukkueen päävalmentaja Tero Lehterä ja urheiluseurana Lappeenrannan Naisvoimistelijat. Elämänurapalkinnon sai Saimaan Ladun puheenjohtaja Sulo Tuuliainen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

