Pääkirjoitus: Lumikaaos jää kauas kyliltä

Lumikaaos, lumi-inferno, lumimyräkkä vaiko ihan perinteinen pyry? Normaalia talvikelistä kerrotaan nykyisin yhä kärjekkäämmin. Valtakunnallisissa mediataloissa käydään kilpailua siitä, kuka keksii raflaavimman termin. Se tiedetään, että sääuutiset kiinnostavat suomalaisia vuodenajasta riippumatta, mutta uutisoinnin viihteellistyminen mietityttää alan ammattilaisia.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Anssi Vähämäki toivoi taannoin Helsingin Sanomissa (17.1.2019), etteivät säähän liittyvät todelliset varoitukset hukkuisi median hauskuutuksiin. Myös Forecan kollega Kristian Roine pohti samassa jutussa dramatisoinnin vaikutuksia: ”Jos jokainen 15–20 sentin lumimyräkkä on inferno, niin mitä termiä sitten käytetään, jos tuleekin oikea lumi-inferno?”

Mitä lähemmäs sitä kuuluisaa Kehä III:sta mennään, sitä helpommin lumisade muuttuu ihmisten mielissä kaaokseksi ja eskaloituu ehkä infernoksi. Eivät lumen aiheuttamat ongelmat pääkaupunkiseudulla täysin mielikuvituksen tuotetta kuitenkaan ole. Mitä tiiviimmin asutaan, ahtaammin pysäköidään ja enemmän liikutaan, sitä herkemmin lumi laittaa konseptit sekaisin.

Sitä on Länsi-Saimaan kyliltä käsin joskus vaikea kuvitella. Meillä asiat ovat nimittäin aika hyvin. Ihan jokaista raittia ei ehkä ole ajettu puhtaaksi vielä aamuneljältä, mutta aurauskalusto on varhain liikkeellä. Kaaos on aika kaukainen termi sakeankin lumisateen jäljiltä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

