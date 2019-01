Länsi-Saimaan Sanomien näköislehti on maksutta luettavissa sanomalehtiviikolla

Länsi-Saimaan Sanomien digitaalinen näköislehti on luettavissa ilmaiseksi sanomalehtiviikolla, jota vietetään ensi viikolla 28.1.–1.2.2019. Normaalisti näköislehti on maksullinen.

Näköislehteen pääsee sanomalehtiviikolla kätevästi LSS:n verkkosivujen (www.lansisaimaa.fi) etusivulta, jonne on sijoitettu niin sanottu banneri. Sitä klikkaamalla aukeaa tuorein LSS:n näköislehti, joka on paperille painetun lehden digitaalinen versio.

Näköislehden saa käyttöönsä myös lataamalla mobiililaitteeseensa lehtikohtaisen sovelluksen. Android-laitteissa sovellus löytyy Play-kaupasta ja iPhone- ja iPad -laitteissa App Storesta.

Näköislehden lukuoikeus sisältyy nykyään jokaiseen paperilehden tilaukseen. Näköislehden voi myös valita ainoaksi tilausvaihtoehdoksi.

Sanomalehtiviikolla kaikki ESV-Paikallismediat Oy:n yhdeksän paikallislehteä avaavat näköislehtensä maksuttomiksi. Paikallislehtiyhtiöön kuuluu Länsi-Saimaan Sanomien lisäksi Luumäen Lehti, Paikallislehti Joutseno, Pitäjänuutiset, Kaakonkulma, Keskilaakso, Kangasniemen Kunnallislehti, Juvan Lehti ja Puruvesi.

Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja sekä yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa. Sitä on vietetty vuodesta 1995 lähtien.

Tämänvuotisella sanomalehtiviikolla teemana on vaikuttaminen. Viikon aikana halutaan kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan ja tuomaan esiin median monisuuntaista roolia vaikuttamisen välineenä. Sanomalehtiviikolla pyritään antamaan lapsille ja nuorille työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman media-arjen peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen.

